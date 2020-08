Número de óbitos aumenta em Sete Lagoas; veja no boletim desta segunda-feira

O Boletim Epidemiológico de hoje registra um aumento de 0,9% nas notificações de novos casos suspeitos. A cidade tem hoje 1.385 pessoas em monitoramento e 6.050 casos negativos descartados por exames desde o início do monitoramento.

Quarenta novos casos de COVID-19 foram registrados nas últimas 48 horas: 19 mulheres e 21 homens, o que eleva o número de casos positivos a 1.726. Entre eles, são 58 pessoas em isolamento domiciliar, 1.616 curadas (93% dos infectados).

Dois óbitos foram registrados no fim de semana, ambos estavam internados no HNSG. O número total de óbitos chega agora a 32. O índice de letalidade da doença em Sete Lagoas é de 1,8%. Atualmente, 20 pacientes estão internados com COVID em hospitais de Sete Lagoas.

Internações

São 57 pacientes hospitalizados por causas respiratórias. Destes, 28 testaram positivo para COVID, 10 tiveram resultado negativo e outros 19 aguardam resultado de exames.

Hoje são 11 internados no HM (4 em UTI), 36 no HNSG (entre pacientes do SUS são 21 em enfermaria e 11 em UTI), 9 internados na Unimed (4 em UTI) e 1 na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI COVID do SUS em Sete Lagoas é hoje de 36%.

Entre os 57 hospitalizados, são 37 em leitos de enfermaria. Dos 20 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 14 são de Sete Lagoas. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com COVID na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 35%.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas