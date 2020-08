Operação Impacto apresenta resultados do fim de semana em Sete Lagoas e região

Durante todo o fim de semana, em Sete Lagoas e cidades vizinhas, policiais militares realizaram a segunda fase da Operação Impacto, com objetivo de prevenir homicídios e a criminalidade violenta. Foram obtidos excelentes resultados com diversas prisões e apreensões de materiais ilícitos.

Na última sexta-feira, 28, no bairro Itapuã, em Sete Lagoas, um menor foi conduzido à Delegacia de Polícia por infração análoga ao crime de tráfico de drogas e 18 buchas de maconha foram apreendidas. Já em Cachoeira da Prata, um motociclista em atitude suspeita evadiu dos policiais militares e dispensou um revólver calibre .22, que foi apreendido.

No sábado, 29, um indivíduo foi preso após furtar uma bicicleta no supermercado Mineirão em Sete Lagoas. A bicicleta da vítima foi imediatamente recuperada pelos policiais militares, os quais verificaram que havia um mandado de prisão contra o autor. Nesse mesmo dia, policiais militares prenderam um autor com uma motocicleta clonada, no bairro Aeroporto. Outro indivíduo foi preso no Jardim dos Pequis com um aparelho celular que havia sido roubado na cidade no dia 04 de junho deste ano.

Ainda no sábado, 29, policiais militares encerraram um baile funk no Chacreamento Vovó Cléia, próximo ao Restaurante Mina D’Agua, onde havia aglomeração de pessoas e denúncia de uso de drogas. Foi preso o indivíduo responsável pela festa e foram apreendidos dois revólveres calibre .38, sendo que um deles foi furtado no ano de 2013.

Na rua Pedra Grande, no bairro Catarina, foram presos um maior e uma menor por crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos 03 petecas de cocaína, 03 invólucros contendo ácido bórico (material utilizado no preparo de drogas), 01 frasco de éter, R$ 310,00 e um coldre de arma de fogo.

Na cidade de Caetanópolis, dois indivíduos em um veículo Stilo roubaram um aparelho celular de uma mulher que encontrava-se em via pública. Após intenso trabalho dos policiais, foram presos os dois autores e um menor que havia comprado o aparelho celular. Foram apreendidos o veículo usado no crime e um pé de maconha encontrado na casa do menor. O aparelho celular foi localizado e entregue na Delegacia de Polícia.

No domingo, 30, policiais militares apreenderam um menor traficando drogas no bairro Orozimbo Macedo e apreenderam 13 buchas de maconha. No bairro Brasília, mais um homem foi preso por tráfico de drogas. Foram apreendidas 02 pedras de crack de tamanho grande, além de 01 bucha de maconha, R$20,00 e material utilizado para embalar drogas. Já na cidade de Inhaúma, um indivíduo foi preso por portar uma espingarda Calibre .12. A arma e o indivíduo foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sete Lagoas.

Veja abaixo imagens das apreensões realizadas.

AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO – 25º BPM