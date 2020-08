América apresenta novos uniformes para a temporada

O América revelou, nesse domingo (30) as novas camisas que o time irá utilizar na sequência da temporada 2020. O clube anunciou a pré-venda do uniforme, que será utilizado no Brasileiro da Série B e na Copa do Brasil.

As camisas chegam para a venda com o valor de R$ 219,00 a masculina e R$ 209,00 a feminina.