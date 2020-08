O balanço do fim de semana dos clubes mineiros e as contratações do Democrata para o Módulo II são destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (31)

1º Tempo

Ainda não é nem de perto o que o torcedor atleticano sonha, mas a primeira conquista de Jorge Sampaoli comandando o Galo encheu o torcedor de esperanças quanto à conquistas mais relevantes no futuro do clube. Foi a 45ª.

O primeiro título do argentino no futebol brasileiro, levando o Atlético à conquista estadual, em final vencida sobre o Tombense, é preciso ser valorizado. O técnico argentino de 60 anos acumula agora oito títulos em sua carreira. O próximo objetivo é tentar tirar o Galo do jejum de conquistas do Brasileirão, que se estende desde 1971, na única conquista da equipe de Minas Gerais.

Sampaoli chegou ao Brasil em 2019, quando foi apresentado como técnico do Santos. Sua primeira temporada no comando do Peixe surpreendeu com o bom futebol apresentado e um vice-campeonato nacional.

Em toda sua carreira, Sampaoli soma seis troféus de primeira linha. Antes desses, porém, ele conquistou três vezes a Liga Casildense (campeonato equivalente à 4ª divisão argentina).

Depois disso, obteve seu maior feito ao se sagrar campeão da Copa América (Seleção do Chile) em 2015. Conquistou também a Copa Sul-Americana (Universidad de Chile) em 2011 e o Torneio Apertura (Universidad de Chile) em 2011 e 2012.

Agora, o tempo dirá se a filosofia do elétrico treinador portenho será, de fato, assimilada pelos atleticanos e, num segundo momento, transformada em conquistas, justificando, assim, os investimentos feitos pela diretoria alvinegra para esta e para as próximas temporadas.

2º Tempo

O assunto ainda repercute e causa constrangimento aos envolvidos, sobretudo à comissão técnica. A Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol publicou uma manifestação contrária às declarações do empresário Pedro Lourenço ao trabalho do técnico Enderson Moreira no Cruzeiro, após a derrota para o América, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no último final de semana.

Na nota publicada nas redes sociais, a FBTF afirma que “Pedro Lourenço age como torcedor, daqueles que, sem lucidez, o sentimento cega o entendimento e a razão. Torcer é uma coisa, não enxergar o óbvio nos leva a crer que há por trás desses sentimentos a cegueira habitual que é própria dos incautos ou algum outro tipo de interesse”.

Após a derrota por 2 a 1 para o América o empresário e patrocinador do Cruzeiro, Pedro Lourenço, pediu a cabeça do treinador Enderson Moreira. Já são quatro partidas sem vencer entre Campeonato Brasileiro da Série B e Copa do Brasil, competição que o Cruzeiro foi eliminado precocemente pelo modesto CRB.

A Federação Brasileira dos Treinadores afirma ainda que Enderson tem 70% de aproveitamento com o treinador, e que, se não fosse a pontuação negativa por causa da punição da FIFA, na Série B, o Cruzeiro estaria próximo do G-4, o que de fato trata-se de uma verdade matemática.

O presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, tem razão ao dizer que a demissão do treinador, neste momento, não é o melhor caminho a ser seguido. Enderson começou bem, o time teve uma sequência interessante, mas depois da derrota em casa, diante da Chapecoense, a equipe parece ter sentido demais, do ponto de vista emocional.

A pressão pela volta do time à elite do futebol brasileiro é grande, mas a política de “caça às bruxas” nunca foi a melhor solução em lugar nenhum do mundo.

Com o tempo, aos poucos e com paciência, o Cruzeiro tende a se recuperar, galgando as posições na tabela de classificação da Série B, até ingressar no G4. Qualquer coisa que seja diferente disso será totalmente ilógico, porque, apesar das dificuldades, o time mineiro tem o melhor elenco da competição. Pressão e declarações polêmicas, como esta do Pedrinho, não ajudam em nada neste momento!

Democrata contrata zagueiro do Módulo I para voltar à elite

A Federação Mineira de Futebol e os clubes decidiram em reunião, no dia 17 de agosto, que o Campeonato Mineiro do Módulo II retornará no dia 10 de outubro. A primeira fase será concluída com partidas nos dias 10, 17, 21, 24 e 31 de outubro.

Sendo assim, a diretoria do Democrata iniciou os preparativos para o retorno das atividades. Em reuniões entre os membros da diretoria e comissão técnica, ficou decidido que a reapresentação dos atletas será iniciada nos dias 8, 9, e 10 de setembro para os primeiros exames da Covid-19 e avaliações clínicas chefiadas pelo Dr. Claudio Batista, médico do clube.

Com alteração no regulamento da competição quanto ao registro de atletas, sendo possível agora a inscrição de novos 30 jogadores, o Democrata optou por manter o máximo do elenco que iniciou a competição. Sendo assim, o diretor geral, Daniel Calazans, iniciou os contatos com os atletas para convidá-los a se apresentarem nas datas previstas. Dos 24 jogadores que o Democrata tinha no elenco, 20 vão voltar para terminar a competição. “Fizemos um compromisso com todos eles ainda em março, que a gente contava com todos eles quando o campeonato retornasse”. Declarou Daniel Calazans.

Mesmo assim alguns atletas não iram retornar por opção particular, confira:

> Guilherminho: O meia assinou um contrato de dois anos com Ovarense, clube português.

> Silas, o lateral esquerdo, está com uma lesão no ombro, e preferiu tratá-la de forma individual e não regressar.

> Gleison: O centroavante, que não teve boa passagem pelo Jacaré, muito questionada pela torcida, achou melhor não aceitar a readequação salarial proposta pelo Democrata e procurar outro clube.

> Léo Flores: Experiente goleiro, que rapidamente caiu nas graças da torcida alvirrubra, aceitou uma proposta do Bom Sucesso, do Rio de Janeiro, além de ser próximo à casa do jogador, financeiramente era muito superior ao teto salarial do Democrata.

Com essas saídas, a diretoria está no mercado para reforçar o seu elenco. O treinador Paulinho Guará e o diretor Daniel Calazans, estão tratando diretamente das contratações. Com um orçamento ainda mais escasso eles sabem que não podem errar na escolha dos reforços. Os nomes são escondidos a sete chaves pela diretoria.

Em conversa com o Diretor Daniel Calazans, vários pontos foram esclarecidos, dentre eles, as propostas salariais aos jogadores na hora de contratar.

“Não vamos prometer o que não podemos cumprir. Sou bastante sincero com os jogadores na hora de negociar, deixo claro para eles que aqui o salário pode ser menor, mas eles vão receber”. Frisou Daniel Calazans.

“Vamos gastar mais cerca de R$ 400 mil reais para terminar a competição, por conta dos exames e protocolos de saúde, isso não estava nos nossos planos. Dificulta ainda mais a nossa situação financeira, por isso as nossas contratações serão pontuais e dentro da nossa realidade, mas não vamos deixar de lado a qualidade dos jogadores”. Afirmou.

O primeiro nome apresentado foi do velho conhecido dos sete-lagoanos, Carciano, experiente zagueiro que é tido como um dos melhores da posição no Estado. Esta será a terceira passagem do jogador pelo Democrata. Ele esteve presente no time de 2017 que conquistou o acesso para o Módulo II. Carciano vem por empréstimo até o final do campeonato. O jogador pertence ao Coimbra, time que disputou o Módulo I do mineiro 2020. O Democrata vai arcar com parte dos salários do jogador, o Coimbra com outra parte.

“Estou voltando para ajudar o Democrata a conquistar esse tão sonhado acesso para o Módulo I, pode contar comigo, vou procurar dar o meu melhor, como sempre fiz”. Afirmou Carciano.

Veja a classificação atualizada do Campeonato Mineiro do Módulo II, após 06 rodadas:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º POUSO ALEGRE 16 6 5 1 0 9 4 5 89

2º NAC MURIAÉ 11 6 3 2 1 7 4 3 61

3º ATHLETIC CLUB 10 6 3 1 2 9 5 4 56

4º GUARANI 10 6 3 1 2 5 7 -2 56

5º DEMOCRATA SL 9 6 2 3 1 10 6 4 50

6º IPATINGA 8 6 2 2 2 7 5 2 44

7º DEMOCRATA GV 8 6 2 2 2 3 3 0 44

8º BETIM FUTEBOL 7 6 2 1 3 7 8 -1 39

9º TUPI 6 6 1 3 2 6 8 -2 33

10º SERRANENSE 5 6 1 2 3 2 7 -5 28

11º CAP UBERLÂNDIA 4 6 1 1 4 4 6 -2 22

12º MAMORÉ 3 6 0 3 3 0 6 -6 17

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

América é o “sobrevivente” de Minas Gerais na quarta fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2020 já retomou os jogos, após a pausa forçada por conta da pandemia de Covid-19, e todos os classificados à quarta fase da competição estão definidos.

Vale destacar que os oito times brasileiros que disputam ou disputaram a Libertadores da América em 2020, assim como os campões das edições 2019 da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde entram a partir das oitavas de final.

Confira, abaixo, quais são os clubes que já garantiram vaga à quarta fase da competição:

Quem está na quarta fase: Vasco, Botafogo, Fluminense, Ceará, Juventude, América, CRB, Ponte Preta, Atlético-GO e Brusque venceram seus compromissos e já garantiram seus respectivos lugares na última fase antes das oitavas de final. Com relação ao Coelho, é a terceira vez na história que o clube avançou até a quarta fase da competição.

Quem enfrenta quem: A definição dos confrontos será através de sorteio ainda a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Oitavas de final: Athletico Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo entram apenas nas oitavas de final por terem conseguido uma vaga na Libertadores de 2020.

É o mesmo caso de Red Bull Bragantino (campeão da Série B em 2019), Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste em 2019) e Cuiabá (campeão da Copa Verde em 2019).

Premiação: Enquanto os valores das fases preliminares até a semifinal foram mantidos iguais aos da última edição, as premiações para o campeão e o vice aumentaram de valor: de R$ 52 para R$ 54 milhões para o primeiro, e de R$ 21 para R$ 22 milhões para o segundo.

Quem passar da quarta fase vai embolsar R$ 2,6 milhões. Já quem avançar para as quartas-de-final, receberá mais R$ 3,3 milhões. As quatro melhores colocadas garantirão R$ 7 milhões aos seus cofres.

Por Álvaro Vilaça