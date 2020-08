Enderson diz que Cruzeiro ainda não tem time definido e destaca possibilidade de novos reforços

Treinador garantiu que a diretoria está no mercado em busca de reforçar o time

Pressionado no cargo, o técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, admitiu que ainda não tem um time definido. Embora esteja no cargo desde o dia 18 de março, ele está remontando a equipe, que demonstrou fragilidade e desorganização no sábado (29), na derrota para o América por 2 a 1, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este foi o quarto jogo do time celeste sem vitória: derrota para a Chapecoense (1 a 0), empate com o Confiança (1 a 1), ambos pelo Brasileiro, eliminação na Copa do Brasil diante do CRB com empate por 1 a 1 (revés por 3 a 1 no placar agregado) e derrota para o Coelho.

“A gente está mudando a equipe. Estão chegando jogadores, estão saindo atletas. É uma equipe que teve seis vitórias seguidas. E sempre falei que não estava tudo certo. Como a gente está com quatro resultados ruins, a gente não pode transformar isso só em coisas erradas. Tem coisa errada que está sendo trabalhada e observada. Isso tudo faz parte de um processo”, disse Enderson Moreira.

“A gente não tem uma equipe definida como o nosso adversário (América). A gente está sempre buscando. Damos passos para a frente em determinado momento e depois damos passos para trás. O que a gente tem que fazer é avaliar bem, enxergar. A gente tem jogadores chegando recentemente, casos do Airton, do Arthur Caíke, são jogadores que a gente deposita muita expectativa. A gente tem uma perspectiva de outros que vão chegar. Hoje, a gente teve a estreia do Matheus Pereira. Não é fácil, e eu posso te garantir. Mas você pode ter certeza absoluta que a gente vai conseguir. É uma reformulação total no elenco”, acrescentou.

Nesse sábado, o atacante Airton fez a sua estreia como titular. Nesta semana, o Cruzeiro vai anunciar a contratação por empréstimo do lateral-direito Rafael, do Sport, que também atua como ponta. Ele fica na Toca II até o fim da Série B.

Com o presidente Sérgio Rodrigues, o clube buscou oito reforços: os laterais Raúl Cáceres, Daniel Guedes, Giovanni e Rafael; o meia Claudinho; e os atacantes Arthur Caíke, Airton e Guilherme – este último está treinando com o time Sub-20.

O técnico Enderson Moreira garantiu que a diretoria está se esforçando para reforçar ainda mais o time.

“Ninguém está satisfeito. Não há nenhum tipo de acomodação. Mas a gente tem que ter oportunidade para poder fazer aquilo que a gente acha que é melhor. A gente tem jogadores chegando ainda, jogadores que têm pouco tempo no elenco, nós já fizemos várias avaliações de vários setores. A direção está no mercado, tentando de todas as formas dentro das dificuldades que o clube apresenta. Eu soube que não ia ser fácil. Ninguém passa pela Série B sem ter momentos difíceis. O mais importante é que a gente possa reagir o quanto antes”, destacou o técnico Enderson Moreira.