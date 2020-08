5 aplicativos para economizar e investir com segurança

Quantos apps financeiros tem no seu celular, e quantos te ajudam a economizar?

De acordo com um estudo da AppsFlyer divulgado neste ano, o download de aplicativos de finanças aumentou 2,5 vezes entre 2017 e 2019 em todo o mundo. No Brasil, o aumento foi de 4,5 vezes, tornando o país o terceiro no ranking das nações que mais instalam aplicativos financeiros.

O levantamento ainda revela que de todas as instalações de app em smartphones no Brasil, 8,5% são relacionados a finanças. Com números tão expressivos, fica o questionamento: os aplicativos financeiros do seu celular estão te ajudando a economizar dinheiro e investir no seu futuro? Confira a lista que separamos de apps que podem te ajudar a colocar a vida financeira em ordem e planejar o seu amanhã:

Desafio 52 Semanas – O app Desafio 52 semanas é uma forma de poupar dinheiro, como o próprio nome já diz, ao longo de 52 semanas, ou seja, um ano inteiro. O grande objetivo do desafio é auxiliar o poupador a terminar o período com uma quantia relevante de dinheiro poupado. A cada semana, é preciso separar e guardar um valor.

Consumo de energia doméstica – Com este app é possível capturar as leituras de equipamentos domésticos e aplicar as melhores medidas de poupança sem reduzir o nível de conforto. No app é possível visualizar o consumo diário, obter estimativas, definir um limite de consumo e outras ações que podem reduzir o gasto mensal de energia.

Zoom – Com o app do comparador de preços Zoom, é possível encontrar as melhores opções de oferta e comprar o item que deseja com o melhor preço. O Zoom funciona como um vigia que pesquisa e compara o preço dos produtos que você procura nas lojas virtuais mais confiáveis do Brasil.

Conta Digital Bmg – No app Bmg além de ter uma conta digital totalmente gratuita, com cartão sem anuidade, transferências para todos os bancos e saques ilimitados, também é possível poupar a cada transação com o Poupa Pra Mim e ter dinheiro de volta no crédito e no débito em todas as compras. Além disso, dentro do próprio app é possível iniciar uma vida de investimentos em renda fixa com ótimos rendimentos.

Skyscanner – Mais de 90 milhões de pessoas usam o app Skyscanner para encontrar os melhores preços em voos e descontos em hotéis. No aplicativo é possível explorar tudo o que a indústria de viagens tem a oferecer e programar as férias inteiras para datas futuras, especialmente, devido ao período de pandemia. Vale destacar que o Skyscanner não cobra taxas de reserva ou tarifas ocultas.

E aí, qual desses apps já faz parte do seu dia a dia?

Da Redação com

Carolina Glogovchan