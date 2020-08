Acidente na BR 040 faz duas vítimas fatais

Um acidente foi registrado neste domingo (30), quando dois mecânicos que iam prestar socorro a um chamado de empresa cliente, morreram após o veículo em que estavam capotar na região da Gineta, na BR-040, próximo à Petrolub.

Morreu no local do acidente um homem identificado como Edimilson Oliveira Marques, 45 anos, morador do bairro Monte Carlo, também conhecido como Careca. A outra vítima, José Antônio Pereira filho, conhecido como Borrachinha, também estava no veículo e veio a óbito na madrugada desta segunda-feira (31), no Hospital Municipal.

Da Redação