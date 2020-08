Menina de 11 anos fica grávida após estupro no ES

Segundo o promotor, exames indicaram que ela teve deslocamento de placenta.

O padrasto negou o crime, mas teve a prisão preventiva mantida enquanto as investigações estiverem em andamento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação e outras informações não serão divulgadas durante as investigações.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada e informou que processos relacionados a menores vítimas de estupro no estado tramitam sob sigilo e nenhuma informação pode ser divulgada.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também disse que processos envolvendo menores de idade tramitam em segredo de Justiça.

Nota do advogado da família da criança

“A família da menor e vítima dos fatos narrados pela imprensa informa que não repassou qualquer informação do caso a terceiros e que somente o ministério público do local e a Polícia Civil tem conhecimento do caso que deve por lei ser seguido sob extremo sigilo.