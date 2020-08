Um grave acidente envolvendo uma motocicleta com dois passageiros aconteceu neste sábado, próximo ao Aterro Sanitário na estrada que liga a Estiva e a Silva Xavier.

Estavam na motocicleta o motociclista e uma passageira, vindo a bater forte em um poste de energia, e ambos vieram óbito.

A Equipe do SAMU foi chamada no local do acidente, onde constatou-se o óbitos dos envolvidos, segundo informações da PMMG.

*Em atualização