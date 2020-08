Coronavírus: Minas registra mais de 100 óbitos pela doença

Minas Gerais registrou nas últimas 24 horas, 3.100 novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus e 103 óbitos. No total, 212.565 casos já foram registrados no Estado e 5.270 óbitos pela doença foram confirmados. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).