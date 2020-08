Galo tem quatro atletas do último título no Mineiro; veja onde está cada campeão

O Atlético conquistou o Campeonato Mineiro pela última vez em 2017, contra o Cruzeiro. O clube tenta voltar a levantar a taça, desta vez contra o Tombense, e tem apenas quatro remanescentes da conquista de três anos atrás no elenco. A bola vai rolar para o jogo decisivo do Estadual neste domingo (30), às 16h, no Mineirão.

Do título de 2017, seguem no elenco o goleiro Victor, o lateral-esquerdo Fábio Santos, o zagueiro Gabriel e o meia Cazares. Nenhum deles tem a condição de titular absoluto com o atual técnico, Jorge Sampaoli. Enquanto o goleiro é reserva de Rafael, o lateral é banco de Guilherme Arana, o zagueiro entra em algumas oportunidades e o meia está treinando com o time de transição.

Alguns atletas presentes naquela conquista ainda pertencem ao Atlético, mas estão emprestados a outros clubes do país. Casos do meia Otero (Corinthians) e dos volantes Yago (CSA) e Ralph (Coimbra).

O Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na partida decisiva, sendo que o jogo da ida terminou empatado em 0 a 0. Naquela partida, Roger Machado escalou o Galo com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Rafael Carioca, Elias e Otero; Robinho e Fred. Entraram Cazares, Danilo Barcelos e Maicosuel. Os gols do Galo foram marcados por Robinho e Elias, enquanto Ramon Ábila descontou para a Raposa.

Atualmente titular no Atlético, o goleiro Rafael curiosamente foi titular do Cruzeiro naquele jogo. Fábio estava se recuperando de uma lesão. A Raposa estava escalada por Mano Menezes com Rafael; Mayke, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Arrascaeta, Thiago Neves e Rafinha; Rafael Sóbis.

Veja onde cada campeão pelo Galo em 2017 está atualmente

– Técnico

Roger Machado: está no Bahia

– Goleiros

Victor: está no Atlético

Giovanni: está no Água Santa (SP)

Cleiton: está no Red Bul Bragantino

Uilson: está no Coimbra

– Laterais

Fábio Santos: está no Atlético

Danilo: está no Vasco

Leonan: está no Avaí

Marcos Rocha: está no Palmeiras

Carlos César: está no Criciúma

– Zagueiros

Leonardo Silva: já se aposentou e é coordenador

Gabriel: está no Atlético

Felipe Santana: está na Chapecoense

Jesiel: está no Kawasaki Frontale (JAP)

Erazo: está no Nueve de Octubre (EQU)

– Volantes

Rafael Carioca: Tigres (MEX)

Elias: está sem clube

Adilson: já se aposentou por um problema no coração

Yago: está emprestado ao CSA

Ralph: emprestado ao Coimbra

Lucas Cândido: está no Vitória

– Meias

Cazares: está no Atlético, mas com o time de transição

Otero: emprestado ao Corinthians

Marlone: está no Suwon FC (COR)

Maicosuel: está no Paraná

Carlos Eduardo: está no Juventude

– Atacantes

Fred: está no Fluminense

Robinho: está no Basaksehir (JAP)

Luan: está no V-Varen Nagasaki (JAP)

Rafael Moura: está no Goiás