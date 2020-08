Cruzeiro recebe o América neste sábado, em clássico pela Série B 

Equipes se enfrentam às 19h, no Mineirão

Cruzeiro e América medirão forças às 19h deste sábado, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, as equipes encerraram a preparação para o clássico com treinos que não tiveram a presença da imprensa. O Superesportes aponta as prováveis escalações dos times para a decisão.

Cruzeiro

O Cruzeiro terá muitas mudanças na escalação em relação ao último encontro com o América, no empate por 1 a 1, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, em 9 de fevereiro. De lá para cá, apenas Fábio, Cacá, Leo, Jadsom e Maurício seguiram como titulares e deverão ser escalados por Enderson Moreira.

Portanto, uma possível escalação do Cruzeiro tem Fábio; Cáceres, Leo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral (Henrique) e Jadsom; Maurício, Régis e Arthur Caíke; Marcelo Moreno (Thiago).

O único desfalque celeste para o clássico fica por conta do jovem atacante Stênio, de 17 anos. Ele teve uma ruptura ligamentar do ombro esquerdo e passará por cirurgia.

América

Do lado do América, o time também sofreu alterações em relação ao último clássico. Lisca contou com os reforços de Matheus Cavichioli, Daniel Borges e Messias. Por outro lado, o clube se despediu do lateral-direito Leandro Silva e do zagueiro Lucas Kal.

Para o duelo deste sábado, o Coelho tem mais duas baixas confirmadas. Os atacantes Felipe Augusto e Ademir – titulares em 9 de fevereiro – seguem em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Recém-contratado, o meia Guilherme poderá ser uma opção entre os relacionados. Ele já teve nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem condições de atuar.

Dessa forma, o provável América tem Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Alê; Matheusinho, Rodolfo, Léo Passos (Vitão).

Motivo: 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, às 19h

Local: Mineirão