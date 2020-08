Site do Cruzeiro é hackeado e clube ‘anuncia’ contratação de Messi

No fim da tarde dessa sexta-feira, o site do Cruzeiro sofreu a invasão de um hacker que anunciou a contratação de ninguém menos que Lionel Messi pelo time estrelado. O clube, por meio de nota oficial, comunicou o ataque e ressaltou que já esta rastreando o responsável pelo ato. Apesar da invasão, o Cruzeiro apontou que nenhum dado da página foi comprometido.

Na nota publicada, o invasor assina como Adilson Batista. Messi chegaria à Raposa sem custos e com contrato por quatro temporadas, com a opção de renovação por mais um ano.

A matéria falsa ainda traz uma declaração fake do próprio Messi afirmando que está ansioso por atuar no Mineirão, e também do presidente Sérgio Santos Rodrigues exaltando a chegada do ídolo argentino.

“Messi tem jogado no mais alto nível há muitos anos, então não temos dúvidas da experiência e da qualidade que ele irá trazer ao elenco”, diz a publicação fake.

Abaixo, leia a nota oficial do Cruzeiro sobre o caso:

O Cruzeiro Esporte Clube informa que o site oficial www.cruzeiro.com.br sofreu uma breve invasão em seu publicador de notícias no final da tarde desta sexta-feira, 28 de agosto. O ataque, no entanto, foi rapidamente controlado e a postagem foi apagada pelo sistema de segurança.

O Clube informa que nenhum tipo de informação ou dados foram comprometidos ou vazados e reforça que a origem da invasão está sendo investigada.