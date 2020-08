Brasil registra 855 mortes por covid-19 em 24h; informa Ministério da Saúde

A região mais afetada pela doença é a Sudeste, que concentra quase um terço dos casos (1.334.365) e 45% das mortes (53.837)

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 855 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de óbitos a 119.504, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesse intervalo, os casos de covid-19 subiram 43.412, ao total de 3.804.803. A atualização do Ministério da Saúde foi divulgada na noite dessa -feira (28).

A região mais afetada pela doença é a Sudeste, que concentra quase um terço dos casos (1.334.365) e 45% das mortes (53.837). O Nordeste vem em segundo lugar, com 1.129.019 contaminações e 34.664 óbitos; depois vem o Norte, com, respectivamente, 528.587 e 13.350; o Centro-oeste, com 423.437 e 8.943; e o Sul, com 389.395 e 8.710.

Globalmente, o Brasil é o segundo em casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) registra 5.845.876 contaminações e 180.165 óbitos.