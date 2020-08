O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou, por unanimidade, a realização de “livemícios” nas eleições municipais deste ano. A corte analisou nesta sexta (28) uma consulta feita no início do mês pelo PSOL sobre a legalidade de lives eleitorais com artistas.

O PSOL estuda a possibilidade de fazer um evento nesses moldes, para a candidatura de Guilherme Boulos e Luiza Erundina à Prefeitura de São Paulo.

Fonte: Notícias.uol