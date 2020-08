Sete Lagoas registra novas mortes por Covid-19

O aumento nas notificações segue abaixo de 2% pela segunda semana seguida. Entre ontem e hoje, a alta foi de 1,5%. Sete Lagoas tem 1.448 pessoas com sintomas gripais em investigação. Casos negativos chegam a 5.849.

Mais 36 casos foram confirmados hoje: 17 mulheres e 19 homens, chegando a 1.644 no total. Entre eles, 18 pacientes estão hospitalizados, 73 em isolamento domiciliar e 1.524 recuperados (92,7% dos contaminados).

Três novos óbitos foram registrados entre ontem e hoje: três homens, com idades entre 75 e 82 anos. Dois deles estavam internados no HNSG e um no Hospital Municipal. Agora são, ao todo, 29 óbitos de pessoas com diagnóstico de Covid confirmados na cidade.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 48 pessoas hospitalizadas com SRAG. Entre elas, são 30 em enfermaria e 18 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, entre os do SUS e particulares, é hoje de 32%.

Entre os 18 pacientes em UTI, 12 são de Sete Lagoas. No Hospital Municipal são 12 internados (5 em UTI) e no HNSG são 28 na ala Covid (17 em leitos do SUS e em enfermaria e 9 em UTI). Na Unimed há 3 internados com SRAG em UTI, enquanto que na UPA são 5 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 34%.

Dos 48 pacientes internados, 27 já testaram positivo para Covid, sendo 18 deles de Sete Lagoas. Há ainda 9 pacientes com resultado negativo e 12 aguardando resultado de exames.

Óbitos: comparativo entre Sete Lagoas e outras cidades do mesmo porte

Sete Lagoas tem a 3ª menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes entre municípios brasileiros com 200 mil a 300 mil habitantes. Em 1º lugar, está Marília (SP), com taxa de 10,8. Em 2º, Araraquara (SP), com 11,1. Sete Lagoas aparece em seguida, com 12,1.

Entre cidades mineiras com população semelhante, Sete Lagoas é a que tem a menor taxa. Santa Luzia tem 27,8 óbitos por 100 mil habitantes, Ipatinga tem 58,4 e Valadares (com 193 óbitos), tem 68,9.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas