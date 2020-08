Necessidade do Tombense por gol faz Galo acreditar em rival mais aberto na volta

Como fez uma campanha melhor na primeira fase (1º x 3º), o Tombense tem a vantagem do empate no agregado. Para vencer, o time precisa conseguir um triunfo sobre o Atlético, independentemente da diferença de gols. Ao Galo, resta vencer ou empatar no Mineirão.

Atacantes do Galo de olho

O Tombense mais defensivo ficou no Gigante da Pampulha na quarta-feira. Com a necessidade de fazer ao menos um gol, o time de Tombos deve sair mais para a partida e se expor mais no jogo. O Atlético vai tentar ocupar os espaços que eventualmente o adversário deixar. Os dois autores dos gols do Galo na partida de ida, Eduardo Sasha e Keno, comentaram sobre isso.

“No próximo jogo, eles vão ter que sair mais para buscar o gol. Isso vai abrir mais chances para nós durante o jogo. Agora é descansar para fazer um jogo melhor”, disse Sasha após a partida de ida.

“Eles queriam jogar por uma bola só. Tivemos que entrar concentrado o tempo todo ali do meio para frente. Agora vai ser melhor pra gente porque eles vão ter que sair. Mas temos que ter consciência que não podemos sair à toa, não podemos errar como foi no primeiro jogo”, avaliou Keno.

O jogo da volta será no domingo, às 16h, no Mineirão. O Atlético tenta o 45º título do Mineiro, enquanto o Tombense busca uma conquista inédita.