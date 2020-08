Congresso Virtual que abordará Direito das Famílias e Sucessões tem início nesta sexta-feira

O divórcio impositivo e a convivência simultânea são temas que serão abordados por juízes de Sete Lagoas e Ipatinga

O juiz diretor do Foro da Comarca de Sete Lagoas, Carlos Eduardo Vieira Gonçalves e o juiz da Comarca de Ipatinga, Otávio Pinheiro da Silva, serão palestrantes do I Congresso Virtual Mineiro de Direito das Famílias e Sucessões.

O evento virtual, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) acontecerá nesta sexta, 28 e no sábado, 29, e contará com presença de 20 renomados juristas do Brasil.

A palestra do juiz Carlos Eduardo Vieira Gonçalves será às 15h desta sexta-feira sobre o tema “O divórcio impositivo perante os 10 anos da Emenda 66”.

O juiz Otávio Pinheiro da Silva, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ipatinga, aborda às 15h30, também nesta sexta-feira, o tema “Convivência simultânea: utopia ou necessidade”.

A programação está disponível no site do IBDFAM. As inscrições devem ser feitas em ibdfam.org.br/zoom/congressomineiro. São 500 vagas.

Os outros temas abordam a multiparentalidade, a guarda e a convivência, alienação parental, fraude no direito das famílias, desjudicialização das execuções de alimentos, abandono afetivo de idosos, avanços e desafios do Estatuto da Pessoa com Deficiência, biodireito, testamento, contrato de namoro, adoção de pessoas maiores de 18 anos, conciliação e mediação nas ações de família e perspectivas multidisciplinares do Estatuto da Criança e do Adolescente Eca).

