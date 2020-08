Em entrevista ao Passando a Limpo, Raquel Muniz contou, emocionada, sobre permanência e melhorias do Fundeb

O número de alunos contemplados pelo aporte subirá para 17,5 milhões

Foi promulgada na quarta-feira (26), em Sessão Solene no Plenário do Senado, pelos 79 senadores presentes e com a presença dos presidentes da duas Casas, a Emenda Constitucional 108 que amplia e torna permanente o fundo de desenvolvimento da educação básica (Fundeb). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 15/15), é de autoria da montes-clarense e ex-deputada federal Raquel Muniz, que a apresentou em abril de 2015 e emocionada, contou a Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, no programa Passando a Limpo desta sexta-feira (28), como foi ter uma conquista de sua autoria, mesmo não estando mais deputada, mas deixando um legado para a Educação básica no País.

A ex-deputada ressaltou as melhorias e permanência do programa que encerraria no mês de dezembro deste ano. “O Fundeb tinha uma participação pequena do Governo Federal. Com os debates, nós conseguimos, não só garantir de forma definitiva o Fundeb, mas também fazer com que ele tivesse uma participação maior do Governo Federal. Vamos chegar a 23%. Isso significa que o Fundeb agora terá mais recursos para investimentos nas escolas, para melhorar as estruturas das escolas, para ter biblioteca, para garantir material escolar, e de uma maneira definitiva. Pode mudar o presidente, pode mudar o Ministro da Educação, agora está na Constituição”, celebrou ex-deputada.

De acordo com o texto a participação da União no financiamento da educação básica pública passa de 10% para 23% (sendo 5,25% para educação infantil). Além disso, haverá complementação de forma gradativa ao longo dos próximos seis anos com início em 2021 e término em 2026. Pela proposta aprovada, a contribuição da União para o Fundeb crescerá de forma gradativa de 2021 a 2026, de forma a substituir o modelo cuja vigência acaba em dezembro deste ano. Assim, em 2021 começará com 12%; passando para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; e 23% em 2026. Os valores colocados pelo governo federal continuarão a ser distribuídos para os entes federativos que não alcançarem o valor anual mínimo aplicado por aluno na educação. Da mesma forma, o fundo continuará recebendo o equivalente a 20% dos impostos municipais e estaduais e das transferências constitucionais de parte dos tributos federais.

A autora da proposta lembrou que nesse momento de pandemia, as pessoas ficaram mais atentas a detalhes que não davam conta, como a importância da criança estar na escola, até mesmo para que os pais realizem suas ocupações. Esclareceu que, consciente da morosidade nas votações federais, enquanto esteve deputada, ao perceber que o Fundeb teria um prazo para encerramento, tratou logo de movimentar a estrutura da Câmara e sua equipe para propor a permanência e melhorias no fundo. “Essa PEC teve um acompanhamento do Brasil inteiro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, e os pais tiveram a oportunidade de enxergar mais o valor da educação. As mães em especial precisam trabalhar, viram que suas crianças, ficando em casa, elas não podiam trabalhar, não podiam sair, as crianças não tinham uma ocupação e aí vai por outro lado: até a questão de socialização, até a questão de alimentação que a criança recebe também na escola. Aquelas escolas que têm tempo integral, as pessoas começaram a valorizar mais ainda, por que a criança ficando em tempo integral, ela estuda, ela faz suas tarefas, ela faz todas as refeições do dia na escola, então, essa PEC ia encerrar agora, no final de dezembro. Quando eu cheguei lá em 2015, eu atinei para isso: Gente, as coisas demoram muito aqui na Casa. Uma Lei para tramitar, ela demora muito, essa demorou cinco longos anos. Então, com a ajuda de muitos, da assessoria da Câmara Federal, com minha equipe de gabinete, aqui em Sete Lagoas o Nuno ajudou muito, com as experiências dos mais de 800 municípios de Minas Gerais, alguns que o Fundeb não conseguia alcançar, com essa emenda a gente vai poder chegar em mais municípios”, relatou.

Em 2019, o Fundeb distribuiu R$ 156,3 bilhões para a rede pública e a perspectiva é que em 2021 o Fundo receba mais 3 bilhões, chegando a 14 bilhões em 2026. Atualmente, o fundo garante dois terços dos recursos que os municípios investem em educação.

Raquel se emocionou ao falar da conquista, pois lembrou que foi uma batalha e teve receio que não fosse aprovada antes do final deste ano, quando encerraria o prazo do “fundo”. “Eu realmente, toda vez que falo desse assunto eu emociono porque, é inacreditável mesmo que a gente tenha conseguido isso antes do fim do Fundeb. Torná-lo permanente, essa era a minha luta maior”, afirmou.

Ela salientou que sua emenda foi aprovada porque estava mais avançada que outras propostas. Ressaltou ainda que, mesmo não estando deputada hoje, o seu legado ficou e isso ninguém tira. “Essa foi uma proposta minha, mas existiam outras propostas, inclusive o Senador Arns teve a humildade, a grandeza de deixar que fosse a mina PEC, mas porque ela estava mais avançada. Já íamos chegar em dezembro sem aprovar o Fundeb, e a minha emenda já tinha passado por várias etapas. No meu mandato a PEC estava prontinha para votar, mas ainda não tinha vontade política. Foi fruto de um trabalho árduo, e vocês ajudaram, mas agora saiu. Eu devo isso a vocês, às crianças que agora vão ter o recurso, os professores, grandes educadores que vão ter garantidos também os seus salários, os prefeitos que vão poder fazer bom uso desse recurso, pagando 14º por produtividade, 15º salário, então, eu realmente estou muito feliz”, enalteceu a autora.

DESIGUALDADES REGIONAIS

Dos 13 pontos percentuais a mais que a União deverá colocar no Fundeb, 10,5 pontos deverão complementar cada rede de ensino municipal, distrital ou estadual sempre que o valor anual total por aluno (VAAT) não atingir o mínimo definido nacionalmente. A intenção é diminuir desigualdades regionais no recebimento do apoio. Isso significa que, diferente do que acontece atualmente, quando apenas municípios de 9 estados recebem recursos da União, qualquer município, mesmo que de estados ricos, que não atinja o VAAT, receberá os recursos.

Além do montante colocado por estados e municípios no Fundeb, o cálculo do VAAT deverá levar em conta os outros recursos direcionados à educação, as cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário-educação e o complemento da União segundo os critérios atuais (valor anual por aluno).

A nova irá definir, quando regulamentada, vários detalhes sobre o Fundeb, inclusive o cálculo do VAAT, para o qual a PEC já define parâmetros. Outra regra determina que, no mínimo, 70% dos recursos extras poderão pagar salários dos profissionais da educação. Hoje, esse piso é de 60% e só beneficia professores, e pelo menos 15% terão de custear investimentos em infraestrutura, melhoria de equipamentos e instalações nas escolas, já que, de acordo com dados do Censo Escolar 2018, 12% das escolas da rede pública não têm banheiro no prédio; 33% não têm internet; 31% não têm abastecimento de água potável; 58% não têm coleta e tratamento de esgoto; 68% não têm bibliotecas; e 67% não possuem quadra de esportes.

Ainda em relação aos professores, uma lei específica definirá o piso salarial nacional para a educação básica pública. A partir da vigência da emenda constitucional, fica explícito que o dinheiro do Fundeb não poderá ser usado para pagar aposentadorias e pensões.

De acordo com estudo realizado pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, o novo modelo trará aumento estimado, até 2026, de 54% das redes de ensino beneficiadas pela complementação da União (que passarão a ser 2.618 em comparação com cerca de 1.700 redes hoje atendidas). O número de alunos contemplados pelo aporte federal subirá para 17,5 milhões.

Essa ampliação da cobertura beneficiará estudantes de redes de 24 estados da Federação, 15 a mais do que os 9 estados abarcados atualmente. Em Minas Gerais, de acordo com os critérios estabelecidos para distribuição dos recursos do Fundeb, os estudos da Câmara indicam que, inicialmente cerca de 536 municípios passarão a receber verbas da União.

“Essa era minha contribuição como parlamentar, como agente público também. Vivenciei isso como secretária de governo na minha terra, na minha cidade, Montes Claros, eu acompanhei de perto a educação, eu acompanhei de perto o bom uso do recurso do Fundeb, a aplicação de recursos extras que o Prefeito Rui colocava, eu vi uma coisa que a gente vai ter muito agora que vai ser resultado desse Fundeb, quem investe bem o recurso do Fundeb, assim foi aqui, a gente pegar um Ideb baixo, que é uma avaliação que é feita pelo governo, quando você investe nessa educação esse Ideb melhora e, nós tivemos essa preocupação na PEC do Fundeb, não só premiar aqueles que vão bem, mas é premiar aqueles também que saem de uma condição pior e melhoram pelo menos um pouquinho no outro ano, é dar condição e investir naqueles também que o recurso chega pouco, onde as pessoas precisam de maior investimento, e esse recurso vai pro transporte escolar também, vai para a merenda escolar, para o material didático, e agora com a pandemia, vocês viram a necessidade até de investimentos em computadores para que as crianças possam participar, mesmo de casa, do ensino remoto. Por muitos anos nós vamos celebrar a PEC do Fundeb porque nós vamos acompanhar ano a ano a melhoria através dos índices impostos pelo governo federal que avalia as escolas, nós vamos acompanhar com certeza a melhoria da educação no nosso País. Eu e você, somos responsáveis por fazer esse acompanhamento”, elucidou Raquel.

Questionada sobre a CPI do Dpvat, ao qual Raquel foi presidente da Comissão, a ex-deputada ressaltou a importância de atuar numa área que se conhece, e afirmou que todas as bandeiras que empunhou já trabalha há muito tempo, lembrou ainda que, em Montes Claros, atua como médica de trânsito e foi a primeira vice-presidente de uma associação que se chama Ammetra (Associação Mineira de Medicina do Tráfego), fundada em Belo Horizonte. Raquel lembrou que lutou muito para que se aumentassem os números de clínicas do trânsito em Minas Gerais, a partir de quando começou a acompanhar de perto a questão do Dpvat. “Comecei a acompanhar de perto essa questão do Dpvat, um seguro que era caro, como médica também eu via que as vezes o atendimento não era bom, a gente começou a acompanhar algumas denúncias pela televisão, eu me reuni com promotores, com delegados, com pessoas que eram lesadas com esse seguro Dpvat, gente que ficava na porta dos hospitais fraudando esse seguro, aí eu levei essa pauta para a Câmara Federal, membro da comissão de Viação e Transporte, membro da comissão de seguridade saúde e família, promovemos inclusive debate nessas duas comissões, e eu me encorajei em criar a CPI do Dpvat”, relatou a ex-deputada que alegando que algumas pessoas foram contra por se tratar de CPI e ter uma força investigativa e policial, o que seria algo difícil. A norte mineira não se intimidou e seguiu afirmando: “eu gosto de desafios”. “Essa máfia, essa caixa preta, a gente conseguiu abrir. Não foi fácil, sofri muita perseguição, muita pressão, teve momentos que eu tive que ir ao presidente pedir a segurança da Câmara para que me acompanhasse, recebia ameaças, mas isso, eu venho lá do movimento estudantil, aguerrida, participando de diretórios acadêmicos, TCE, enfim, por muitas lutas, isso eu carrego dentro de mim. Sou guerreira, eu luto muito e sempre tenho pessoas perto de mim que nos ajudam, meu gabinete foi fundamental nisso”, enalteceu.

RESOLUÇÃO

A resolução da Superintendência de Seguros Privados (Susep) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 21 de dezembro de 2016 e passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2017, quando se aplicou a redução de 37% no valor a ser pago por quem possui um veículo.

A resolução da Susep também modificou alguns porcentuais de repasse dos valores arrecadados com DPVAT. O porcentual para despesas administrativas subiu de 4,75% para 5,35% e para a corretagem média caiu de 0,7% para 0,59%. O índice para prêmio puro mais IBNR (Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados) também mudou, de 42,55% para 42,06%. Os porcentuais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Denatran continuam os mesmos, 45% e 5%, respectivamente.

Assista ao vídeo na íntegra:

https://www.facebook.com/watch/?v=248924872857204&extid=m7irUa9LgzmubS3t

Da Redação