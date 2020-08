Em reunião especial, Município fará prestação de contas

Reunião Especial, por videoconferência, será usada para município prestar contas do 3° quadrimestre de 2019

Mesmo com todas as limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Câmara Municipal segue cumprindo seu papel e criando mecanismos para que a atividade Legislativa não seja prejudicada. Prova disso é a publicação da Portaria 18/20 que “regulamenta a realização de reunião especial para exposição de assunto de relevante interesse público – prestação de contas do Município de Sete Lagoas (3º Quadrimestre de 2019)”.

A sessão, marcada para os próximos dias 31 e 02 (segunda-feira e quarta-feira), vai substituir a Audiência Pública onde o tema é tratado e vai acontecer de forma remota. A responsabilidade dos trabalhos é da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC).

Ao longo dos dois dias de trabalho, representantes das secretarias e autarquias do Executivo terão a possibilidade de demonstrar o cumprimento das metas fiscais do município de Sete Lagoas, referentes ao 3º Quadrimestre de 2019 e o Relatório Bimestral Resumido da Execução Orçamentária. A TV Câmara, pelo canal 11.2, vai transmitir, de forma integral, todas as apresentações ao vivo.

Na segunda-feira são esperados os dados do SAAE e das secretarias de Esportes e Cultura, Educação, Obras e Trânsito, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo, Saúde e FUMEP. Na quarta-feira (02) será a vez das secretarias de Assistência Social, Fazenda e Administração apresentarem as informações aos vereadores.

A participação popular está garantida e os interessados poderão encaminhar perguntas por escrito ou vídeo, de até um minuto, exclusivamente, bem como se inscreverem para dispor sobre o tema da reunião pelo e-mail: reuniaoespecial@camarasete.mg.gov.br. A inscrição vai acontecer das 09h às 11h e de 13:30h até 15:35h do dia 31/08/2020, e das 09h às 10:30h do dia 02/09/2020. As perguntas e as inscrições devem ter nome completo, CPF, data de nascimento e número de telefone de contato com WhatsApp, para ingresso na videoconferência.

Ascom Câmara de Sete Lagoas