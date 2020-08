Faixa Azul: Sistema de estacionamento rotativo retorna na próxima semana

Com a flexibilização de atividades comerciais a Prefeitura de Sete Lagoas informa que o sistema de estacionamento rotativo Faixa Azul entrará em operação novamente a partir do dia 31 de agosto. Desde o último dia 17, os monitores da empresa responsável pelo serviço estão nas ruas para orientar motoristas e usuários sobre a compra dos talões ou utilização do aplicativo.

Os usuários têm à disposição duas maneiras diferentes para usar o Faixa Azul: aplicativo Blue Park (disponível gratuitamente para Android ou IOS) e talão impresso. Com o aplicativo, o motorista pode comprar e ativar seu tempo de estacionamento direto de seu aparelho celular. Os créditos são adquiridos por meio do cartão de crédito. A ativação é feita informando o local, a placa e a quantidade de tempo desejada.

Os talonários impressos estão à venda em estabelecimentos comerciais próximos às vagas, pagos em dinheiro. Nas placas indicativas instaladas nas ruas e avenidas estão os nomes dos pontos de venda mais próximos.