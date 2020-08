Criança de 5 anos salva a mãe ao ligar para número escrito em ambulância de brinquedo

Após encontrar a mãe inconsciente no chão de casa, Johh ligou para a emergência do local

Josh, de cinco anos, conseguiu salvar a própria mãe, que havia tido um coma diabético, ao telefonar para o número de emergência que estava impresso em uma ambulância de brinquedo. O caso ocorreu na cidade de Telford, localizada a 230 km de Londres, na Inglaterra, e os agentes ficaram impressionados com o raciocínio rápido da criança.

A criança estava em casa e encontrou a mãe inconsciente no chão. Ele localizou o número 112 (emergência da Inglaterra) na lateral de uma ambulância de brinquedo e foi conectado com a central da polícia de West Mercia, responsável pela região onde ele mora.

O 112 é um número de emergência usado em boa parte da Europa (no Reino Unido também é usado o 999), ao contrário do Brasil, onde cada serviço de emergência tem um número: 190 para a Polícia Militar, 192 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 193 para o Corpo de Bombeiros.

Após receberem a ligação, os agentes da polícia foram até a casa dele, onde o encontraram junto ao irmão mais novo e à mãe, que continuava inconsciente. Paramédicos foram chamados para tratá-la.

“Isso foi uma coisa incrível para Josh fazer, seu raciocínio rápido o fez ligar para o número de sua ambulância de brinquedo enquanto ele estava preocupado com a mãe”, comentou o comandante de policiamento local de Telford, Jim Baker.

“Ele foi muito corajoso e permaneceu na linha enquanto pudemos chegar à casa da família e garantir que sua mãe recebesse assistência médica”, afirmou. “Josh já provou que seria um policial brilhante no futuro, com sorte o veremos novamente quando ele tiver idade suficiente como um novo recruta!”. O caso ocorreu em julho, mas foi divulgado hoje após uma visita do menino à delegacia para visitar os agentes que o ajudaram na ocasião.

Fonte: Diáriodonordeste