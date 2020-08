Corrreios fazem mutirão de entregas no final de semana na região, devido à greve

De acordo com sistema de monitoramento dos Correios, a adesão ao movimento paredista é baixa. A empresa aguarda o retorno de parte dos trabalhadores que aderiram à paralisação parcial o quanto antes, cientes de sua responsabilidade para com a população, já que agora toda a questão terá seu desfecho na justiça.

Tendo em vista não haver acordo com as entidades representativas, mesmo os Correios tendo se colocado à disposição para negociar o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021, a empresa ajuizou, na terça-feira (25), o Dissídio Coletivo de Greve no Tribunal Superior do Trabalho.

Os Correios têm preservado empregos, salários e todos os direitos previstos na CLT, bem como outros benefícios dos empregados. A paralisação parcial da maior companhia de logística do Brasil, em meio à pandemia da Covid-19, traz prejuízos financeiros não só à estatal, mas a inúmeros empreendedores brasileiros, além de afetar a imagem da instituição e de seus empregados perante a sociedade.

A empresa permanece servindo à população e trabalhando para minimizar os efeitos da paralisação parcial dos trabalhadores. A rede de atendimento está aberta em todo o país, com a oferta de serviços como o Serasa Limpa Nome, Achados e Perdidos e, ainda, a consulta para o Auxílio Emergencial. Também estão disponíveis à população os produtos, inclusive o SEDEX e o PAC, que continuam sendo postados e entregues. Permanecem temporariamente suspensos os serviços com hora marcada, medida em vigor deste o anúncio da pandemia.

Neste sábado (29) e domingo (30), os Correios realizarão mutirões de entrega na região. A força-tarefa faz parte do plano de contingência da empresa, que visa minimizar os impactos à população diante da paralisação parcial do efetivo. Com o apoio dos empregados da área administrativa, que vão auxiliar na operação, e o remanejamento de veículos – entre outras medidas, a iniciativa demonstra o compromisso dos Correios com a qualidade operacional e com os clientes, neste momento em que os serviços da estatal são ainda mais essenciais aos brasileiros. Por isso, as entregas nas unidades prisionais também estão ocorrendo.

Situações pontuais, quando reportadas à empresa por meio dos canais oficiais de relacionamento, são prontamente averiguadas e solucionadas. Os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 ou pelo endereço http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

