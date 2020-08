Corrupção na saúde do Rio de Janeiro: Pastor Everaldo é preso pela Polícia Federal

O presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, foi preso na manhã desta sexta-feira, no andamento da operação que afastou o governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por irregularidades na saúde. O pastor foi candidato à Presidência da República em 2014 e também ao Senado em 2018.

No total, são 17 mandados de prisão, sendo seis preventivas e 11 temporárias, e 72 de busca e apreensão. Além do Pastor Everaldo, foram presos Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico; Sebastião Gothardo Netto, médico e ex-prefeito de Volta Redonda (preso). Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama, Helena Witzel, no Palácio Laranjeiras; Cláudio Castro, vice-governador; André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa (Alerj); e o desembargador do Trabalho Marcos Pinto da Cruz. Fonte: Itatiaia