Covid-19: Sete Lagoas tem 92% dos pacientes curados; veja os últimos dados

Com um aumento de 1,2% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.491 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e chega a 5.682 casos suspeitos descartados por exames desde o início da pandemia.

Hoje, 27 novos casos de Covid-19 foram confirmados, 14 mulheres e 13 homens, elevando o número de casos positivos na cidade a 1.608. Entre eles, são 76 pessoas se recuperando em casa sem complicações e 1.486 curadas, o que representa 92% dos infectados. Foram registrados, até hoje, 26 óbitos por Covid em Sete Lagoas e hoje há 20 pacientes internados com resultado de exame positivo para Covid.

Hospitalizados

Ao todo são 57 pacientes internados na cidade por causas respiratórias. Destes, 29 testaram positivo para Covid, nove tiveram resultado negativo e outros 19 aguardam resultado de exames.

Hoje são 13 pacientes internados no Hospital Municipal (seis em UTI), 36 no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre pacientes do SUS são 20 em enfermaria e 11 em UTI), três no Hospital da Unimed (todos em leitos de UTI) e cinco na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 41%.

Entre os 57 hospitalizados, são 36 em leitos de enfermaria. Dos 21 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 15 são de pacientes de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, um de Prudente de Morais, um de Baldim, um de Cordisburgo e um de Santana de Pirapama. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 37%.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas