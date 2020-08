Minas Gerais ultrapassa 5.000 mortes pela Covid-19

Minas Gerais alcançou 205.942 casos confirmados e 5.049 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgados nesta quinta-feira (27). Nas últimas 24 horas foram registrados 3.969 casos e 101 mortes. As ocorrências podem ter sido em datas anteriores, no entanto entraram agora no boletim epidemiológico.

Já são 835 municípios mineiros com casos da doença, e em 497 há mortes. Belo Horizonte é a cidade com mais registros: são 31.391 infectados e 912 mortos. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem 18.490 casos confirmados e 362 mortes, e Governador Valadares, na região do Rio Doce, registra 5.708 doentes e 190 óbitos.

Dentre os mortos, 73% tinham comorbidades associadas ao novo coronavírus, e 78% tinham mais de 60 anos. Ao todo, 169.967 pessoas já se recuperaram da doença, e 30.926 estão em acompanhamento.