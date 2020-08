Bombeiros de Sete Lagoas fazem doação para o banco de sangue do Hemominas

Na quarta-feira (26), os bombeiros militares da 5ª Companhia Independente se mobilizaram e juntos, realizaram mais um gesto de solidariedade. Cientes do cenário crítico do banco de sangue do Hemominas de Sete Lagoas, alguns militares se organizaram e com o apoio do Comando, compareceram para darem e colaborarem com a reposição do estoque em níveis críticos do banco de sangue no município.

Eles que já são responsáveis pelo atendimento emergencial às pessoas envolvidas em acidentes, ou acometidas de algum agravo à sua saúde, sabem da importância dessa ação e buscam, não somente contribuirem diretamente com a doação, mas principalmente através do exemplo, conscientizando mais pessoas para uma causa tão justa e necessária.