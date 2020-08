América vai mais longe que Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil pela primeira vez

Clube alviverde chegou à quarta fase da competição nacional

O América venceu a Ferroviária de Araraquara-SP por 1 a 0, na última terça-feira, e garantiu a classificação à quarta fase da Copa do Brasil. Esta foi a primeira vez que o time americano vai mais longe que os rivais Atlético e Cruzeiro na competição nacional.

O Galo foi o primeiro mineiro a deixar a Copa do Brasil. A equipe foi eliminada pelo Afogados-PE ainda na segunda fase. Após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o Alvinegro foi superado nas cobranças de pênalti por 7 a 6, no Viamão, no interior de Pernambuco.

Já o Cruzeiro deixou a competição nacional na terceira fase. A Raposa amargou a eliminação ao empatar por 1 a 1 com o CRB, nessa quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo de ida, ainda em 11 de março, terminou com triunfo alagoano por 2 a 0, no Mineirão.

Com a eliminação precoce dos rivais, o América é o único representante mineiro na quarta fase da Copa do Brasil. O Coelho agora aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o próximo adversário.

Próximo de recorde

O América está a um empate ou vitória de igualar a sua maior sequência sem derrotas no torneio. Em 2016, o Coelho chegou a cinco jogos sem perder, mas foi eliminado pelo Fortaleza por 4 a 1, pela partida de volta da terceira fase, no Castelão, em Ceará.

Até o momento, o Coelho soma dois empates e duas vitórias em quatro partidas. O atacante Rodolfo é o responsável por três dos quatro gols da equipe na Copa do Brasil. Ele também é o artilheiro alviverde do ano, com oito tentos no total.