Ensine a pescar.

“Se deres um peixe a um homem faminto, vai alimentá-lo por um dia, se o ensinares a pescar, vai alimentá-lo toda a vida”.

Acredito que faremos a diferença nas eleições municipais, provando saber escolher com qualidade e capacidade quem nos representará nos próximos quatro anos.

Observo a quantidade de candidatos (as) que pleiteiam uma cadeira em 15 de Novembro e isso dará opções para votar.

Lembrando que, a qualidade na escolha fará a diferença.

Portanto, deixar a escolha para última hora não é um pensamento certo.

Avalie consciente, evite lamentar depois a chance que teve de contribuir com o desenvolvimento.

Estamos passando por um momento de crise econômica mundial? Sim.

Sete Lagoas também é alvo? Sim.

Eu posso fazer algo para mudar? Sim.

Então, não cruze os braços deixando que as coisas aconteçam sem fazer nada em benefício.

Você já imaginou a quantidade de desempregados existente em Sete Lagoas?

Todos (eles) estão sendo beneficiados com os Recursos Federais nesse momento de crise? Não.

Até quando os benefícios Federais irão manter a pequena chama de fogo nessa imensa fogueira?

Sou um cidadão setelagoano, capaz de escolher com capacidade alguém para me representar nos próximos quatro anos.

Vamos parar de pensar pequeno em dar o peixe para o faminto.

Vamos pensar grande e ensiná-lo a pescar.

Já fomos o maior Polo Siderúrgico da América Latina, e um dos grandes Parques Industrial de destaque nacional.

Também, geradores de empregos porque empresários acreditavam que o investimento aqui era certo e seguro.

Nesta cidade, grandes empresas se instalaram porque existia benefícios que os estimulava expandir e gerar empregos.

Não podemos deixar que empresas fechem as portas e vá embora da nossa cidade.

Chega de demagogia e “dar peixe para o faminto comer hoje”, amanhã ele irá bater na sua porta e você não irá saciar a fome dele novamente.

Vamos pensar em gente que tenha na mente “gerar empregos” para Sete Lagoas.

Candidato (a) que traz na “cartilha” o mesmo blá, blá, blá de anos anteriores que dará o peixe para “eu comer hoje” é papo furado.

Ensine a pescar.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha