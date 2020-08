Governo de Minas estuda protocolo para volta às aulas e vai alterar boletins da covid-19

A informação é do secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que confirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, reunião com a rede particular de ensino

O Governo de Minas prepara um protocolo para atender ao pedido das escolas sobre uma data de retorno das aulas, suspensas desde o início da pandemia da covid-19 e ainda sem qualquer previsão de retorno. A informação é do secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que confirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, reunião com a rede particular de ensino. “É necessário que se observem vários critérios científicos e técnicos para que se possa dar uma resposta segura e sempre dialogando, como fizemos em relação a outros segmentos”, disse. O governo vai fazer mais uma alteração no boletim da covid-19. A partir de agora será mostrado o percentual de óbitos que ocorreram em 24 horas na tentativa de deixar os números mais fáceis de serem interpretados, conforme explicou a pouco, em entrevista coletiva virtual, o secretário-adjunto de saúde, Marcelo Cabral. “É com objetivo de apresentar a distribuição dos novos óbitos pela data em que ocorreram que foi realizada a inserção de novo gráfico no boletim epidemiológico que informa o percentual de óbitos registrados nas últimas 24 horas por data de ocorrência”. Ao final do tópico 2 do site coronavirus.saude.mg.gov.br/boletim haverá o percentual de óbitos registrados nas últimas 24 horas, por data de ocorrência, afirmou o secretário. Minas Gerais ultrapassou a marca de 200 mil casos confirmados de coronavírus nesta quarta-feira. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) são 201.973 infectados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.237 novos casos. O balanço também registra 101 óbitos de ontem para hoje, totalizando 4.948 mortes. Estão em acompanhamento 31.484 casos e 165.541 se recuperaram.

