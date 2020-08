Bolsonaro e Zema participam em retomada de produção da Usiminas em Ipatinga

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participaram nesta quarta-feira, em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, de ato simbólico de retomada de produção do Alto-forno 1 na siderúrgica Usiminas, que teve parte das atividades paralisadas em abril por causa da pandemia de covid-19. A empresa é a principal produtora de aços planos do Brasil, que abastece, principalmente, a indústria automobilística.

O evento também contou com a participação de 14 parlamentares, secretários de estado e ministros, entre eles o mineiro Marcelo Álvaro Antônio, de Turismo, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Braga Neto, da Casa Civil. Presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello esteve presente.

No ato, Bolsonaro falou sobre a taxação de aço. “Eu segurei quieto por quase 30 dias. Obviamente conversei com o Donald Trump (presidente dos Estados Unidos). Tenho profunda admiração e respeito por ele. Acabou que 30 dias depois o aço não foi sobretaxado. Tiveram alguns problemas agora e sabemos que há muito interesse de outras nações no nosso querido Brasil”, disse.

Bolsonaro pousou por volta das 10h no aeroporto de Santana do Paraíso, que está fechado por causa da pandemia de covid-19, e foi recebido pelo governador Zema. O chefe do Executivo estadual aproveitou para anunciar obras de revitalização no local.

Na chegada de Bolsonaro, houve aglomeração para recebê-lo e ele parou para falar com apoiadores, tanto no aeroporto quanto na porta da Usiminas. Em um vídeo postado pelo próprio presidente no Twitter, também é possível ver que a máscara dele estava no pescoço, contrariando as recomendações sanitárias de prevenção à covid-19.