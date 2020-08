Paralisação de policiais civis interrompe serviços do Detran

O Departamento de Trânsito (Detran) e as delegacias espalhadas por Minas Gerais estão com o serviço interrompido nesta quarta-feira (26), por conta de uma paralisação de policiais civis em protesto às reformas do funcionalismo público estadual, incluindo a da Previdência, cujo pacote de medidas, enviado pelo governo de Minas, é tema de reunião hoje na Assembleia Legislativa (ALMG).

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Sindpol/MG), agentes da Civil, da Polícia Penal, além de socioeducativos e técnicos administrativos de todo o Estado, a redução nos atendimentos tiveram início às 8h, devendo seguir nesse formato até as 18h.

Dessa forma, a entidade informou que as operações policiais previstas para a data foram canceladas e não haverá fichamento de detidos e de adolescentes nas unidades prisionais e centros socioeducativos e de internação provisória do Estado.

Apenas os as delegacias de plantão terão atendimento de flagrantes, um por vez. Já Instituto Médico-Legal (IML) atenderá somente emergencias. Já o Instituto de Criminalística, os agentes só se deslocarão para locais de crimes violentos.

Esta é a segunda paralisação dos agentes. A primeira ocorreu na semana passada. Conforme o sindicato, uma nova paralisação deverá ocorrer no dia da votação da Reforma da Previdência na ALMG. A data ainda não foi definida.

Procurada, a Polícia Civil informou que algumas unidades da corporação aderiram à movimentação, mas as atividades essenciais foram mantidas.

“Qualquer serviço que, porventura tenha sido prejudicado, está sendo reagendado de forma que a remarcação não traga prejuízo para o cidadão. O efetivo está mantido conforme a determina a legislação”, informou, em nota.

A reportagem também entrou em contato com o governo de Minas e aguarda um posicionamento.

Fonte: Hoje em Dia