Taxa de letalidade da Covid apresenta queda em Sete Lagoas em relação à semana passada

Com um aumento de 1,3% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas, o boletim epidemiológico sobre a situação de Sete Lagoas no enfrentamento à pandemia do coronavírus aponta nesta quarta-feira, (26), 1.686 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.460 casos já descartados por exames.

Mais 50 casos de Covid-19 foram confirmados: 27 mulheres e 23 homens, elevando o número de casos positivos na cidade a 1.581 desde o início da pandemia. Entre os casos já confirmados, são 26 óbitos, 80 pessoas em isolamento domiciliar e 1.453 curadas (91% dos contaminados). Entre os casos positivos, também há 22 pacientes de Sete Lagoas internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os demais são de outras cidades da região.

A taxa de letalidade em Sete Lagoas, que indica o percentual de óbitos entre os contaminados, caiu em relação à semana passada e está hoje em 1,6%, índice inferior ao apurado no Estado, que é de 2,4%, e em Belo Horizonte, que é de 2,8%. Ao todo são 54 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias. Destas, 31 já testaram positivo para Covid.

Hospitalizados

Entre os pacientes internados hoje, cinco já tiveram resultado negativo para Covid e 18 aguardam resultado de exames. Entre os 54 pacientes hospitalizados, 34 estão em leitos de enfermaria. Dos 20 leitos de UTI ocupados na cidade, 15 são de Sete Lagoas. A taxa de ocupação de leitos de UTI, tanto do SUS quanto da saúde suplementar, destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, é hoje de 35%.

Hoje são dez pacientes internados no Hospital Municipal (cinco em UTI), 37 no Hospital Nossa Senhora das Graças (quatro em enfermaria particular e 21 em enfermaria SUS. Em leitos de terapia intensiva são 12 internados, 11 deles pacientes do SUS), quatro pacientes no Hospital da Unimed (três em UTI) e três internados na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 36%.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus