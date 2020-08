Cruzeiro e CRB se enfrentam nesta tarde pela Copa do Brasil

Mineiros e alagoanos se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, no Rei Pelé

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis troféus, o Cruzeiro retoma a disputa da atual edição do torneio mata-mata nesta quarta-feira. Em horário inusitado para um dia útil, às 16h, o time do técnico Enderson Moreira visita o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

A tarefa de avançar à quarta fase da competição não é nada simples. Depois de perder por 2 a 0 no jogo de ida, em 11 de março, no Mineirão, antes da paralisação pela pandemia de coronavírus, a Raposa precisará vencer por no mínimo dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Triunfo por três gols de vantagem classifica os mineiros. Tento fora de casa não é critério de desempate.

Uma das grandes motivações do Cruzeiro vem da transformação pela qual passou durante o período de pausa no calendário brasileiro. Do presidente ao técnico, passando pelo grupo de jogadores, o clube celeste enfrentou uma série de mudanças. Na gestão, Sérgio Rodrigues substituiu o Conselho Gestor. No banco de reservas, Enderson Moreira foi o escolhido para a vaga de Adilson Batista

Para se ter uma ideia, apenas cinco atletas que participaram da partida de ida contra o CRB estão cotados para o jogo desta quarta. São eles o goleiro Fábio, o zagueiro Cacá, o volante Jadsom, o meia Maurício e o atacante Thiago. O número poderia ser ainda menor se Enderson tivesse à disposição jogadores que já atuaram por outras equipes e, por isso, desfalcarão a Raposa no Rei Pelé – casos do volante Henrique, dos meias Régis e Claudinho e do atacante Arthur Caíke.

A lista dos desfalques ainda é completada por Marcelo Moreno, que se recupera de um trauma corto-contuso a nível da região temporal. Por outro lado, o treinador poderá promover a estreia do meia-atacante Airton, que disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Adriano e Marco Antônio também passam ser opções do treinador. A tendência é que os três iniciem a partida desta quinta-feira no banco de reservas.

Um dos novatos da equipe e principal destaque da retomada de temporada, o lateral-direito Raúl Cáceres, que não esteve na partida de ida, pregou confiança para o compromisso diante do CRB. “O jogo vai ser difícil, porque eles têm a vantagem de dois gols. Mas a gente está preparado para reverter, pois temos bons jogadores para fazer todo o possível em conseguir os dois gols que precisamos. Vai ser difícil, mas não impossível. Acredito que vamos ganhar”, projetou.

Apesar do astral renovado em relação ao último encontro contra o CRB, o Cruzeiro vem de dois jogos sem vitórias pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time celeste foi derrotado por 1 a 0 pela Chapecoense e empatou por 1 a 1 com o Confiança.

Premiação alta

Vivendo a mais grave crise financeira de sua história, o Cruzeiro também tem a premiação da Copa do Brasil como motivação para avançar na competição. Se confirmar um lugar na quarta fase, o time celeste garantirá mais R$ 2 milhões em seu combalido caixa. Até aqui, o clube já conquistou R$ 3,9 milhões brutos com o torneio.

CRB

Embalado pela sequência de quatro jogos sem derrotas na Série B e com boa vantagem sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil, o CRB manteve a base do período antes da paralisação. Do time que venceu a Raposa no primeiro duelo, apenas quatro peças mudarão na equipe: Igor, Carlos Jatobá, Luidy e Rafael Longuine darão lugar a Hugo, Washington, Diego Torres e Magno Cruz.

Os principais desfalques são o meia Thiaguinho, que já disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo, e o zagueiro Reginaldo, que entrou em campo na competição pelo Atlético Goianiense.

Por outro lado, Marcelo Cabo terá à disposição o artilheiro Leo Gamalho. Ele já marcou seis gols em cinco jogos na Série B. Na Copa do Brasil, marcou quatro vezes em três partidas. Nesta temporada, ele balançou as redes em 14 oportunidades.

CRB X CRUZEIRO

CRB

Victor Souza; Lucas Mendes, Gum, Páscoa e Hugo; Claudinei, Washington e Diego Torres; Magno Cruz, Erik e Leo Gamalho. Técnico: Marcelo Cabo

Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Leo, Cacá e Giovanni (João Lucas); Ariel Cabral e Jadsom; Welinton, Maurício e Riquelmo (Judivan); Thiago. Técnico: Enderson Moreira

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Rei Pelé, em Maceió (Alagoas)

Data e horário: 26 de agosto de 2020 (quarta-feira), às 16h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)