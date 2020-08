Se você não quer gastar muito dinheiro com a decoração da casa, então é preciso procurar algumas fórmulas low cost.

Quem disse que, para decorar, é preciso gastar muito dinheiro? O nosso bolso não precisa denunciar os altos preços do design de interiores com o qual sonhamos; por isso, mostraremos 5 ideias low cost para a decoração da casa.

Será que realmente precisamos procurar pelas melhores marcas para obter qualidade? No fundo, para a compra de produtos decorativos, não é necessário investir uma grande quantidade de dinheiro.

Na verdade, a originalidade não está relacionada ao preço, mas sim à criatividade. Sem dúvida, a casa merece o melhor; por esse motivo, precisamos pesquisar as diferentes fórmulas para obter um resultado estético que seja interessante.

Reutilizar materiais usados

Para não gastar dinheiro comprando, podemos recorrer a materiais que não estão mais em uso e com os quais possamos trabalhar com a reciclagem, ou seja, uma decoração sustentável. Um exemplo disso são os paletes, que podem ser usados ​​para diferentes finalidades: mesas, prateleiras, assentos, etc.

Da mesma forma, uma porta de madeira pode ser aproveitada como uma moldura para colocar fotografias na parede. Além disso, ela também pode ter outras aplicações, como servir como cabideiro ou para pendurar qualquer elemento decorativo.

As caixas de madeira oferecem uma aparência muito atraente e, ao mesmo tempo, também são funcionais. Penduradas na parede, elas podem servir como uma prateleira para guardar os utensílios de cozinha. Existe também a possibilidade de combinar várias delas para formar uma estante.

Qualquer item que esteja em desuso pode ter uma segunda chance.

O que precisamos saber ao comprar de segunda mão?

Quando falamos de um produto de segunda mão, parece que vamos encontrá-lo deteriorado, corroído e com uma aparência desgastada. Talvez ele esteja dessa forma, mas está em nossas mãos a possibilidade de verificar o estado do material para saber se estamos interessados ou não.

Em primeiro lugar, devemos comprar esse tipo de produto em aplicativos que nos garantam uma certa segurança e qualidade. É inútil recorrer às típicas plataformas onde tudo é oferecido a preços muito baixos, mas em péssimo estado. Antes de comprar, precisamos analisar o estado do produto. Se tudo estiver bem, é hora de falar sobre o preço e tentar negociar custos. É importante não confiarmos cegamente nas fotos que ilustram o produto. Recomendamos testá-lo, senti-lo, verificar a sua resistência e, sem dúvida, verificar se ele está em bom estado.

Ideias low cost para a decoração: o que você precisa saber

Se quisermos encher os espaços com diversos recursos decorativos, teremos que gastar uma quantia considerável. No entanto, através da simplicidade, também é possível obter um certo grau de bem-estar.

Usando um número limitado de elementos estéticos, podemos decorar a casa perfeitamente. Além disso, não é necessário comprar tudo das principais marcas, pois a função será a mesma. Isso não implica em perder qualidade ou prejudicar os interiores.

Os recursos de tecido geralmente são baratos e oferecem bastante resistência, especialmente os tapetes de algodão para o piso e os sofás de linho ou poliéster.

Como vestir as paredes para uma decoração low cost?

É hora de revelarmos o artista dentro de nós e fazermos quadros pintados por nós mesmos. Para isso, precisaremos de telas em branco para aplicar a tinta de forma aleatória ou então buscarmos inspiração em algum modelo específico.

Dessa forma, faremos obras contemporâneas que ajudam a decorar sem destoar. No entanto, é importante que as cores escolhidas estejam de acordo com os tons que predominam nos ambientes.

Ideias low cost para a decoração: vime

Este material pode ser aplicado em diversos recursos decorativos. Como assento, podemos encontrá-lo tanto no sofá quanto nas cadeiras. Além disso, ele possui um tom marrom que reflete calor e temperança; portanto, ele combina perfeitamente com outros tons terrosos, escuros e brancos.

A serenidade e o calor do vime seriam demonstrados através de sua aparência externa. De fato, este não é um produto caro e ele pode ser encontrado em muitas lojas de decoração a preços realmente acessíveis.