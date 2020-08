Sete Lagoas registra número elevado de novos casos; confira no boletim

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 25, houve um aumento de 1,5% nas notificações nas últimas 24 horas. Hoje são 1.665 pessoas em monitoramento e 5.401 pessoas que testaram negativo para Covid desde o início do monitoramento, em março. Não houve óbitos por Covid nas últimas 24 horas.

Mais 48 novos casos de Covid foram confirmados nas últimas 24h. São 26 mulheres e 22 homens que tiveram resultado confirmado, elevando os casos na cidade a 1.531. Entre os casos positivos, são 26 óbitos, 83 pessoas se recuperando em casa sem complicações e 1.406 que já estão curadas, o que corresponde a 91% dos infectados. Atualmente 16 pacientes de Sete Lagoas seguem internados.

Hospitalizados

Ao todo são 48 pacientes internados por causas respiratórias em Sete Lagoas, sendo 29 em leitos de enfermaria e 19 em UTI, entre eles, são 15 de Sete Lagoas e quatro de outras cidades da região. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, somando os leitos do SUS e de saúde complementar, é de 33%.

Hoje são 11 pacientes no Hospital Municipal (cinco em UTI), 31 no Hospital Nossa Senhora das Graças (20 em enfermaria, sendo 16 em leitos do SUS, e 11 em leitos de UTI, com dez deles pelo SUS), quatro internados no Hospital da Unimed (três em UTI) e dois pacientes na UPA, em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 36%. Entre os 48 pacientes hospitalizados, 23 tiveram resultado positivo para Covid, cinco já tiveram diagnóstico negativo e outros 20 aguardam resultados de exames.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas