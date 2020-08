Copa do Brasil retorna nesta terça após cinco meses; veja os jogos e os resultados parciais

Jogam nesta terça Fluminense x Figueirense, no Maracanã; Afogados x Ponte Preta, em Pernambuco; e América-MG x Ferroviária, em Belo Horizonte. Também haverá confrontos na quarta e quinta-feira para definir os classificados para a fase seguinte.

Mas como tanto tempo se passou desde os jogos de ida, será que os torcedores se lembram dos resultados?

Com relação à três partidas citadas anteriormente, a situação mais confortável é a da Ponte Preta, que venceu por 3 a 0 no Moisés Lucarelli, os gols de Roger, Bruno Reis e Heverton (contra), e pode até perder por dois gols de diferença nesta terça. Já o Fluminense busca a virada sobre o Figueirense depois de perder por 1 a 0 na ida, no Orlando Scarpelli, gol marcado por Alemão. Por sua vez, Ferroviária e América-MG vêm de um empate sem gols no primeiro duelo, portanto a equipe que vencer avança.

Vale lembrar que o gol marcado fora de casa não serve mais como critério de desempate nos confrontos da Copa do Brasil. Se houver duas vitórias com o mesmo saldo para cada lado, a decisão será nos pênaltis.

Confira a situação dos outros confrontos da terceira fase:

Jogos de quarta-feira, 26/08

América-RN x Juventude, Arena das Dunas – Jogo de ida, no Alfredo Jaconi, terminou em 1 a 1.

Paraná x Botafogo, Durival Britto – Vitória do Botafogo por 1 a 0 na ida, gol de Luiz Fernando.

CRB X Cruzeiro, Rei Pelé – CRB venceu na ida por 2 a 0, dois gols de Léo Gamalho.

Vitória x Ceará, Barradão – Vantagem do Ceará, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Goiás x Vasco, Serrinha – Vitória do Goiás em São Januário na ida, gol de Fábio Sanches.

Jogos de quinta-feira, 27/08