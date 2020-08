Coronavírus: Minas tem quase 200 mil casos confirmados

Minas Gerais chegou a 198.736 casos confirmados e 4.847 mortes pelo novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta terça-feira (25). Nas últimas 24 horas, foram 2.816 novos casos registrados e 42 mortes.

Já são 830 municípios com a doença e 486 com mortes. Belo Horizonte é o município com mais registros. Na capital mineira são 30.579 infectados e 882 óbitos. Em seguida vêm Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 17.920 casos confirmados e 349 mortes, e Governador Valadares, no Rio Doce, com 5.551 doentes e 186 mortos.

Do total de mortos, 78% tinham mais de 60 anos, e 74% apresentavam comorbidades associadas ao novo coronavírus. Das pessoas infectadas, 162.540 já se recuperaram da doença, e 31.349 estão em acompanhamento. Além disso, as internações por síndrome respiratória aguda grave cresceram 1.445% nas 33 semanas de 2020 se comparadas com o mesmo período de 2019.