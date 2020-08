H.N.S.G já atendeu mais de 1000 casos suspeitos. Cirurgias continuam suspensas devido à Covid-19

Em entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira (25), Maurício Delage Henriques, médico Anestesiologista e Diretor Clínico do Hospital Nossa Senhora das Graças, falou a respeito do atendimento da instituição, principalmente durante a pandemia. Segundo ele, o movimento tem sido grande no hospital, sendo atendidos até o momento cerca de 1.060 casos suspeitos, colhidas 608 amostras, 158 casos confirmados, 60 análises em andamento e 392 descartados. No total até o dia 21/08 foram 17 óbitos, 271 internações entre casos suspeitos e casos confirmados no Hospital Nossa Senhora das Graças. “Temos 10 leitos de UTIs específicos para atendimento da Covid-19 e dentro do Plano de Contingência do Estado, temos mais 24 leitos de enfermaria para a assistência aos pacientes suspeitos e confirmados”, afirmou o diretor Maurício Delage.

Questionado sobre a situação do hospital em relação aos atendimentos prestados, principalmente referente às cirurgias suspensas devido a pandemia, Maurício Delage explicou que, a saúde do País enfrenta dificuldades para suprimento de medicamentos anestésicos, o que impactou para várias cidades, principalmente em Minas Gerais. “São medicamentos que são consumidos por pacientes que vão para UTI de coronavírus, então isso impactou na redução mais significativa das cirurgias de média complexidade. Essa situação difícil exigiu um contigenciamento para enfrentar a crise e priorizamos as cirurgias que impactam direto na vida das pessoas, tendo em vista que, nosso atendimento é de alta complexidade como cirurgias cardíacas, oncológicas, e tivemos, com o nosso corpo clínico, que fazer uma difícil escolha. Estamos trabalhando para normalizar e aparentemente esse cenário está caminhando para uma normalidade. Tem muita gente aguardando cirurgia, mais grave ou menos, mas tem muita gente aguardando”, admitiu.

O atendimento da maternidade como serviço de urgência, segundo ele também foi mantido. “Somos referência como a única maternidade que atende uma população de 500 mil pessoas e está funcionando normalmente, desde o ínicio da pandemia”, diz.

Em relação aos repasses de recursos pelos governos, Maurício Delage explicou que, ocorream problemas até 2018 com os repasses do governo estadual, mas que o atual governo tem se esforçado e mantido a regularidade. O mesmo vem acontecendo a nível federal e municipal. “Isso tem permitido que até esse mês de agosto o hospial honre todos seus compromissos com fornecedores, funcionários e demais colaboradores”, diz.

Em termos de prestação de contas para o município como gestor do Sistema Único de Saúde – SUS , o Diretor esclareceu que todas as vezes que se tem um contrato que envolve duas partes, eventualmente tem alguns impasses em relação ao contratante, mas que tem sido tratado com muita maturidade na busca de soluções. “Tivemos um repasse que veio do município que está em discussão porque envolve metas não cumpridas no passado, mas que está sendo discutido com maturidade para resolvermos e continuarmos mantendo em dia nossos compromissos. Tivemos uma reunião com o secretário de saúde na semana passada, que nos recebeu muito bem e que está sensível à questão juntamente com sua equipe, e nós entendemos que nos próximos conseguiremos solucionar essa situação”, argumentou ele.

Maurício Delage acrescentou ainda, que é importante que a população continue fazendo sua parte, tomando os cuidados necessários com as medidas de prevenção. “Estamos aprendendo gradativamente a conviver com essa doença que é o novo coronavírus. Tomar os cuidado com a euforia do momento com a flexibilização do comércio que precisa produzir, de sobreviver mas sem exageros, sem aglomerações sem necessidade, (nos últimos dias tivemos no hospital o maior número de pacientes na UTI), para que tenhamos, ao final deste ano ou início de 2021, dias melhores”, concluiu.