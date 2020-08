Final do Mineiro: Tombense será o 5º rival distinto do Galo no atual formato

Desde 2004, com o atual formato de disputa do Campeonato Mineiro, o Atlético já enfrentou quatro adversários diferentes pela final da competição. Depois de eliminar o América na semifinal, o time garantiu o quinto encontro distinto pela decisão do Estadual: o Tombense. As finais serão nos dias 26 e 30 de agosto.

O Atlético esteve em 14 finais do Mineiro desde 2004, com seis títulos conquistados. O adversário que mais se repetiu nesse período foi o Cruzeiro, maior rival, com dez embates (2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019).

A Raposa leva a melhor no número de títulos nesses dez encontros. Foram apenas três conquistas do Galo (2007, 2013 e 2017) e sete do Cruzeiro (2004, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019) no atual formato do Estadual.

Os outros adversários do Galo pela final do Mineiro desde 2004 foram América (2012 e 2016), Ipatinga (2010) e Caldense (2015). Com exceção de 2016, quando o Coelho foi campeão, em todos os outros embates o título ficou com o Galo.

No atual formato do Mineiro, o Atlético ficou fora de apenas duas finais. Em 2005 e 2006, Cruzeiro e Ipatinga decidiram o Estadual, com um título para cada. Desde 2007, o Galo figurou em todas as decisões do Mineiro. É a maior sequência vigente de um clube brasileiro em finais de Estadual.

Adversários do Atlético na final do Mineiro desde 2004 (em negrito, quando o Galo foi campeão)

Cruzeiro: 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019

Ipatinga: 2010

América: 2012, 2016

Caldense: 2015