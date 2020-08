América encara Ferroviária em busca de classificação na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Independência, pela terceira fase da competição nacional

O América enfrenta a Ferroviária de Araraquara-SP às 19h desta terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time mineiro busca a classificação à quarta fase da competição nacional.

Além da vaga, um resultado positivo também poderá render uma premiação milionária ao vencedor. O time que avançar à próxima fase embolsará R$ 2 milhões.

Até o momento, o Coelho já assegurou R$ 2,69 milhões – R$ 1,5 milhão por disputar a terceira fase, R$ 540 mil por ter eliminado o Santos-AP (empate por 1 a 1, em Macapá) e R$ 650 mil pelo confronto com o Operário-PR (vitória americana por 2 a 0, no Paraná).

O jogo de ida entre as equipes foi disputado em março, antes da paralisação do futebol brasileiro devido à pandemia do coronavírus. A partida terminou sem gols. Um novo empate, independentemente do placar, a classificação será definida em cobranças de pênalti.

América

O América atravessa por uma sequência pesada de jogos na temporada. Por conta disso, o time alviverde enfrenta curtos intervalos de preparação e descanso entre as partidas.

Entretanto, para o duelo contra a Ferroviária, o técnico Lisca não deverá fazer grandes mudanças na escalação da equipe em relação ao último jogo – vitória americana por 2 a 1 sobre o Oeste-SP, pela Série B.

O treinador deverá manter o atacante Léo Passos entre os titulares. Já Diego Ferreira e Daniel Borges disputam uma vaga na lateral direita.

“Teremos um adversário dificílimo, a Ferroviária. Eles estão mais concentrados nesta partida, mais descansados, mas temos a vantagem de estar com mais ritmo, de termos jogado mais. É um desafio muito grande na terça-feira, um jogo muito importante para o clube, assim como para todos que vão disputar essa fase da Copa do Brasil”, avaliou Lisca.

Desfalques do Coelho nos últimos jogos, os atacantes Felipe Augusto e Ademir seguem como baixas para o duelo diante da Ferroviária. Eles dão sequência ao tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ferroviária

A Ferroviária, por sua vez, voltará a campo após quase um mês sem partidas oficiais. O último jogo da equipe foi na derrota por 2 a 0 para o Inter de Limeira, no dia 29 de julho, pelas quartas de final do Troféu do Interior, do Campeonato Paulista.

Desde então, a Locomotiva passou por diversas mudanças no elenco. Ao todo, doze jogadores, entre titulares e reservas, deixaram o clube. Já outros 13 chegaram para a sequência da temporada.

O comando técnico da equipe também sofreu alteração. O técnico Dado Cavalcanti foi escolhido para substituir Sérgio Soares. Em entrevista coletiva, o novo comandante ressaltou a diferença no ritmo de jogo dos times, mas disse que está confiante para o duelo contra o América.

“Necessitamos de muitos ajustes, mas chegaram alguns atletas que vão fazer a equipe crescer e evoluir. O confronto é diferente, o nível do rival é diferente, vamos enfrentar um adversário com muito mais ritmo, é uma equipe muito mais testada. Nossa equipe teve um hiato. Mas estamos concentrados, temos tudo para fazer um bom jogo. Estou confiante”, disse.

Para o duelo contra o Coelho, Dado Cavalcanti tem quatro baixas confirmadas. Os volantes Nando Carandina e Dudu Vieira, o meia Salomão e o atacante Branquinho já disputaram a competição por outras equipes e não poderão atuar pelo time afeano.

AMÉRICA X FERROVIÁRIA

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Diego Ferreira), Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Matheusinho, Rodolfo e Léo Passos. Técnico: Lisca.

Ferroviária

Saulo; Lucas Mendes, Anderson Salles, Max e Bruno Recife; Dener, Tony e Fellipe Mateus; Jhoninha, Bruno Mezenga e Hygor. Técnico: Dado Cavalcanti.

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: terça-feira, às 19h

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Marielson Alves Silva

Auxiliares: Marcos Welb Rocha de Amorim e José Carlos Vieira dos Santos