Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio no Orozimbo Macedo

No dia 23 de agosto/20, por volta das 17:20 horas, policiais militares receberam denúncia de que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo na direção do atual companheiro da ex-esposa, em um bar na avenida José Sérvulo Soalheiro, bairro Orozimbo Macedo.

Os militares deslocaram até a residência da vítima e fizeram contato com a mulher D.P.P.S, de 37 anos que relatou que deslocou com o atual marido P.J.B, de 43 anos até a casa do ex-marido, a fim de buscar a filha do casal. Alegou que encontrou a filha do casal em um bar, junto com o ex-marido e que após uma discussão, C.D.P, de 42 anos sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos, sendo um para o alto e dois em direção a P.J.B, sem contudo atingi-lo e evadiu.

Os policiais militares localizaram o autor no mesmo bar, acompanhado de mais dois homens. Ao ser realizada busca pessoal no homem identificado como M.S.J.A, de 19 anos foi localizada com ele uma pistola calibre 6.35 carregada com seis cartuchos intactos, sendo que o homem informou aos militares que estava guardando a arma a pedido do autor dos disparos, C.D.P.

Foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia os autores M.S.J.A por porte ilegal de arma de fogo e C.D.P por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, junto com a arma apreendida.

Comunicação 25ºBPM