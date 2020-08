Acidente entre carreta e van deixa ao menos um ferido na MG-424, em Pedro Leopoldo

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente

Uma batida entre um caminhão carregado de cimento e uma van na tarde desta segunda-feira (24) na MG 424, na altura do km 17, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixa ao menos uma pessoa ferida. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente entre os dois veículos ocorreu na pista sentido Matozinhos, próximo à empresa Cauê Cimentos. Após o choque entre os dois veículos, a carreta tombou na pista. Parte da carga ficou espalhada na rodovia.

Com o tombamento da carreta, o motorista do veículo, identificado como Jean Fernandes Dias, de 26 anos, ficou preso na cabine do caminhão. Para conseguir retirar o motorista, foi preciso quebrar o para-brisa da carreta.

“Apesar de não se encontrar encarcerado, o motorista estava com múltiplas fraturas e com dificuldade para sair da cabine. Realizamos a extração do painel dianteiro e foi possível imobilizar e remover a vítima”, contou o tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros.

Após a retirada pelos bombeiros, o motorista foi encaminhado por uma ambulância do município para uma unidade de saúde da região. O motorista da van não ficou ferido.

Os militares do Corpo de Bombeiros ainda realizaram a limpeza de parte da carga que estava espalhada na rodovia. Os militares da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) orientaram os motoristas que tentavam passar pelo trecho.