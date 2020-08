Sete Lagoas registra mais mortes por Coronavírus; veja o boletim

Sete Lagoas registrou, nesse fim de semana, a menor taxa de notificação de novos casos de síndrome gripal inespecífica dos últimos meses: 0,8%. Hoje são 1.666 pessoas em monitoramento e 5.288 casos negativos, já descartados por exames.

O número de casos positivos chega hoje a 1.483, com a confirmação de mais 23 pessoas contaminadas entre sábado e hoje. Foram 13 mulheres e dez homens. Entre os casos confirmados, são 13 pacientes hospitalizados, 54 em isolamento domiciliar e 1.390 recuperados, o que corresponde a 93% dos contaminados.

Dois óbitos foram registrados nesse domingo. Ambos os pacientes estavam internados no Hospital Municipal com diagnóstico de Covid. Agora são 26 óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia.

Internados

Ao todo são 50 pacientes internados hoje na cidade, dos quais 19 já tiveram resultado positivo para Covid, sendo 13 deles de Sete Lagoas. Há ainda seis pacientes internados com resultado negativo e outros 25 aguardando resultado de exames.

Hoje são 33 pacientes internados em enfermaria e 17 em leitos de UTI. Em leitos de terapia intensiva são 13 pacientes de Sete Lagoas e os demais, de outras cidades da região. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, incluindo os leitos do SUS e de planos de saúde, é hoje de 30%.

No Hospital Municipal, são 13 pacientes internados (quatro em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças há 33 internados na ala Covid (seis em leitos de enfermaria particular e 16 em enfermaria do SUS; dos 11 em UTI, dez estão em leitos do SUS), no Hospital da Unimed, que não recebe pacientes do SUS, são quatro internados (dois em UTI) e na UPA, nesta segunda-feira, não há pacientes com Covid internados. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS no município, a taxa de ocupação hoje é de 34%.

