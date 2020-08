Carreata da Família Apaena abriu a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla” em Sete Lagoas

Devido à pandemia, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Sete Lagoas, substituiu nesse ano, a tradicional caminhada de abertura da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”, por uma carreata, que saiu da avenida José Sérvulo Soalheiro, passando pelas ruas Bernardo Cândido Mascarenhas, Cambuquira, Professor Abeylard, Antônio Olinto, Lassance Cunha, orla da Lagoa Paulino, Monsenhor Messias, praça Alexandre Lanza, praça Tiradentes, Padre Henrique, Cônego Raimundo, praça Barão do Rio Branco, Professor Fernandino Júnior, praça do Cat, Emílio de Vasconcelos, Lassance Cunha, Norte / Sul, praça da Estação, Cel. Randolfo Simões e encerrando na sede da Apae.

No mês de agosto acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Na APAE de Sete Lagoas, haverá programação até o dia 29 de agosto.

O objetivo da semana, é promover um intenso debate de inclusão social e combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência.

O tema deste ano será “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social” e vem para reafirmar no contexto desse movimento, a importância da participação da família, em todos os processos de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

Além de profissionais da Apae, pais com alguns assistidos participaram da carreata que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Neste ano, a edição do evento abordará aspectos como inclusão no trabalho, direitos, saúde e educação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Em 26 de dezembro de 2017 foi sancionada a Lei 13.585 que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

➡️ CONFIRA A AGENDA DA SEMANA:

🔶 24/08 – segunda

– Carreata da família apaeana pelas ruas da cidade

– Abertura com vídeo online

– Vídeos postados em redes sociais pela assistência social da APAE

🔶 25/08 – terça

– Vídeos postados em redes sociais pela escola da APAE – Escola Oficina Rodolfo Pontelo de Freitas

🔶 26/08 – quarta

– Vídeos postados em redes sociais pela Clínica da APAE

🔶 27/08 – quinta

– Vídeos postados em redes sociais pela Assistência Social da APAE

🔶 28/08 – sexta

– Vídeos postados em redes sociais pela escola da APAE – Escola Oficina Rodolfo Pontelo de Freitas

🔶 29/08 – sábado

– Vídeos postados em redes sociais pela Clínica da APAE

– Tradicional Feijoada da APAE – Drive Thru de Marmitex

– Participação do @gruposamblackmg na Feijoada da APAE!

Informações: 31 3774-2101 – Whatsapp 9 9749-6873 Redes sociais da APAE:

Facebook: apaesetelagoas,Instagram: apaesetelagoas e YouTube: apaesla

Da Redação