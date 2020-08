Casal é preso por tráfico de drogas

Nesse sábado, 22, por volta das 21 horas, policiais militares receberam denúncia anônima de que indivíduos estavam comercializando drogas em uma residência na rua Vespasiano, no bairro das Indústrias.

Após deslocarem até o local denunciado, visualizaram um casal saindo do imóvel com um objeto suspeito enrolado em um cobertor. Os policiais militares abordaram o casal e localizaram com a mulher 02 barras prensadas de maconha e 18 tabletes de mesma substância. Com o homem foi localizado mais um tablete de maconha e a quantia de R$39,00.

Os militares deslocaram até o imóvel alvo da denúncia e localizaram mais 04 tabletes de maconha e a quantia de R$379,10. O proprietário da residência, identificado como T.D.M.G, de 27 anos, não foi encontrado. Os autores A.L.B,L, de 24 anos, e F.G.J, de 17 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, junto com o material e o dinheiro apreendidos.

Agência Local de Comunicação – 25º BPM