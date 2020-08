Veículo furtado é localizado em Jequitibá

Na noite desse domingo, 23, por volta das 22:00 horas, policiais militares da cidade de Jequitibá foram solicitados pela vítima D.A.A, de 59 anos. A vítima relatou que no dia anterior tinha emprestado as chaves do veículo, Palio cinza, para um conhecido apanhar cigarros no interior, quando instantes depois percebeu que o veículo havia sido furtado.

Ainda segundo informações repassadas aos militares, o veículo estava escondido na residência do indivíduo na mesma cidade. Os policiais militares deslocaram até a residência e localizaram o veículo, que estava sem o estepe, O autor do furto, C.J.S, 30 anos, foi abordando pelos policiais, sendo encontrado com ele as chaves do Palio e 06 buchas de maconha.

C.J.S, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Sete Lagoas, junto com os materiais apreendidos. O veículo furtado foi removido ao pátio credenciado da cidade de Jequitibá.

Agência Local de Comunicação – 25º BPM