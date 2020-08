Sarampo: vacinação de adultos de 20 a 49 anos é prorrogada até 31 de agosto

A vacinação contra o sarampo para a população entre 20 e 49 anos foi prorrogada até dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, a população-alvo nesta faixa-etária totaliza mais de 90 milhões de pessoas e a vacina está disponível nos 43 mil postos de saúde espalhados por todo o país. O governo federal reforça que a principal medida de prevenção e controle do vírus é a vacinação.

De acordo com o responsável técnico de imunização Guilherme Menezes da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, “essa campanha teve início no mês de abril, teria seu encerramento em junho, mas foi prorrogada até o dia 31 em todo o Brasil”. Guilherme ressalta ainda que, “apesar desta vacina estar no calendáro anual, essa campanha é direcionada a pessoas de 20 a 49 anos de idade, em dose extra. Ou seja, após a campnaha, as pessoas poderão imunizar-se, mas apenas quem não está com o cartão de vacinação atualizado. Durante a campanha, quem estiver com o cratão em dia ou defasado, poderão recebr a vacina”.

De acordo com Guilherme, todas as unidades de saúde do municipio que possuem sala de vacinação têm a “triviral” disponível.