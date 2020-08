Coronavírus chegou a 830 municípios mineiros, com 195 mil casos

Com defasagem nos números registrados pelas prefeituras no final de semana, Minas registrou 1.306 novos casos e 15 mortes, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (24), o Estado totaliza 195.920 casos e 4.805 mortes pela COVID-19.

O novo coronavírus chegou a 830 dos 853 municípios mineiros, com confirmação de morte em 485 deles. Os baixos números de casos confirmados e mortes, nas últimas 24 horas, podem resultar da demora do registro das mortes feitos pelas prefeituras no Sivep Grip, plataforma do Sistema Único de Saúde.

No início do mês, a mudança de metodologia no registro das mortes foi apresentada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, como uma forma de reduzir a defasagem entre a data do óbito e a data de confirmação. No entanto, desde então, o problema persiste, principalmente nos finais de semana.

As mortes, que não foram registradas nos sábados e domingos, costumam entrar nos boletins de terças e quartas-feiras. Por essa razão, o número de 15 mortes em 24 horas não pode ser interpretada como uma queda, que demonstraria que o Estado está deixando o platô.