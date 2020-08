América anuncia contratação do meia Guilherme, ex-Galo e Cruzeiro

Guilherme reúne passagem pelo futebol russo, ucraniano e turco. No seu currículo, importantes conquistas como Copa Libertadores, Copa Sul-americana, Recopa Sul-americana e Copa do Brasil.

“Estávamos trabalhando para reposição de peças, devemos anunciar um jogador em breve, gostei muito da conversa que tive com ele. Estamos atentos ao mercado para resolver com calma essa questão da criação”, comentou o técnico Lisca, nessa sexta-feira, após vitória contra o Oeste.

Guilherme treina com o elenco já na preparação para Copa do Brasil e série B. Na terça-feira, o Coelho recebe a Ferroviária (SP), às 19h, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, houve empate sem gols.

Ficha do jogador

Nome completo: Guilherme Milhomem Gusmão

Data de nascimento: 22/10/1988

Local de nascimento: Imperatriz (MA)

Altura: 1,74 m

Clubes: Cruzeiro-MG (até 2008), Dinamo Kyiv-UCR (2009 e 2011), CSKA-RUS (2009 a 2010), Atlético-MG (2011 a 2015), Antalyaspor-TUR (2015), Corinthians-SP (2016 a 2017), Athletico-PR (2017 a 2018), Bahia-BA (2019) e Fluminense-RJ (2019).

Principais títulos: Copa Libertadores (2013), Copa Sul-Americana (2018), Recopa Sul-americana (2014), Copa do Brasil (2014), Liga Ucraniana (2008/2009), Supertaça Ucraniana (2009), Campeonato Mineiro (2008, 2012, 2013 e 2015), Campeonato Paulista (2017), Campeonato Paranaense (2018) e Campeonato Baiano (2019).